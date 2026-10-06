Telefe levantó MasterChef Celebrity: los contundentes motivos de la decisión del canal

En un giro inesperado que tomó por sorpresa a miles de televidentes, Telefe levantó de urgencia la emisión de MasterChef Celebrity a solo una semana de su cotizado estreno. El certamen culinario conducido por Wanda Nara venía liderando cómodo el prime time nocturno y cosechando números de rating más que ilusionantes para las autoridades de la señal, pero una decisión de último momento cambió drásticamente los planes de la programación.

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La noticia encendió las alarmas de inmediato en las redes sociales y desató todo tipo de especulaciones entre los fanáticos de la cocina. Sin embargo, lejos de tratarse de un problema de mediciones, bajo rendimiento o internas dentro del canal de las pelotas, la verdadera razón responde a una causa de fuerza mayor que paralizará al país entero.

Por qué Telefe levantó MasterChef Celebrity

El motivo detrás de este freno obligado no es otro que la cobertura histórica por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Desde el canal decidieron armar un despliegue sin precedentes para acompañar al capitán albiceleste en su última función en el estadio Monumental, transmitiendo un especial que monopolizará la tarde y la noche de la televisión abierta.

"A las 16:45, llegará Palpitando la despedida de Leo, un programa especial que tendrá un gran despliegue desde distintos puntos del Monumental junto a Rodolfo Barili, Sofi Martínez, Maxi López y muchas sorpresas más, anticipando lo que va a ser una noche inolvidable", anunciaron de forma oficial desde la emisora de Martinez.

Debido a que el operativo se extenderá desde la tarde hasta pasada la medianoche, la grilla habitual del canal se vio completamente alterada. De esta manera, tanto las ficciones como el reality gastronómico deberán ceder su lugar por una noche para rendirle homenaje al astro rosarino en una jornada llena de emoción que promete marcar récords de audiencia. Tras esta breve pausa obligada, las hornallas más famosas del país volverán a encenderse en su horario habitual para continuar con la competencia.