Telefe levanta MasterChef Celebrity: el motivo por el que decidieron sacarlo del aire

MasterChef Celebrity, uno de los programas más fuertes de la pantalla de Telefe, no saldrá al aire esta semana en su día habitual. La decisión, tomada por la programación del canal, sorprendió a los seguidores del reality justo cuando el certamen atraviesa un gran momento de audiencia.

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Desde su estreno, MasterChef Celebrity se consolidó como uno de los pilares del prime time de la señal, con elevados picos de audiencia y liderando su franja horaria. Por eso la noticia generó cierto malestar entre los fanáticos, que esperaban una nueva gala de cara a la próxima eliminación.

¿Por qué no saldrá al aire MasterChef Celebrity?

La razón es el deporte. Telefe transmitirá el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, previsto para este jueves 15 de octubre. El canal comenzará la transmisión minutos antes de las 21:30, hora fijada para el pitazo inicial.

El problema es el solapamiento de horarios. El encuentro se extenderá hasta pasadas las 23:15 y, sumado al análisis posterior y a las charlas de vestuario, ocupa de lleno la franja de las 22:15, el horario habitual de inicio del ciclo que conduce Wanda Nara. Según se informó, las autoridades de programación prefirieron levantar por completo la entrega del jueves antes que emitirla recortada o cerca de la medianoche.

Telefe reemplazó a MasterChef con la Libertadores.

¿Cuándo vuelve MasterChef?

Se trata, por lo tanto, de una excepción puntual y no de una baja del programa. Los seguidores del reality deberán esperar hasta el próximo domingo para ver un nuevo capítulo, aunque todavía no se sabe si esa noche será una gala de eliminación o si también se demora la próxima salida de un participante.

La decisión se enmarca en un reordenamiento de la grilla de Telefe por los derechos de transmisión deportiva. Con el canal volcado a un partido de alto impacto, MasterChef cede su lugar por una noche, en una semana en la que el reality sigue siendo noticia por sus eliminaciones y sus cruces entre participantes.