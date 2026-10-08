Robertito ya fue: se confirmó quien será la figura que lo reemplazará en Telefe

La posible salida de Robertito Funes Ugarte de Telefe sumó un nuevo capítulo y esta vez el foco quedó puesto en quién podría ocupar su lugar en La Noche de los Ex. En medio de las versiones sobre el futuro del periodista, en LAM deslizaron quién sería una de las principales candidatas para conducir el ciclo.

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Según explicaron en el programa, Robertito habría dejado entrever que existen figuras que estaban esperando una oportunidad para quedarse con su lugar. “Todos los que están agazapados esperando La Noche de los Ex, les dejo mi lugar”, habría dicho el periodista durante su stream.

La frase generó especulaciones sobre quiénes serían esas personas. Sin embargo, rápidamente apareció un nombre: Sol Pérez, quien ya había reemplazado a Robertito en algunas oportunidades y tuvo una participación destacada en contenidos vinculados con Gran Hermano.

Sol Pérez, la posible reemplazante de Robertito

Sol Pérez podría reemplazar a Robertito en La Noche de los Ex.

“Es divina y aparte el canal obviamente la está posicionando como una futura conductora”, señalaron durante el debate televisivo. Además, remarcaron que la elección no sería casual. Sol ya conoce el formato, tiene experiencia frente a las cámaras y habría recibido señales positivas por parte de Telefe. Incluso recordaron un mensaje que su esposo, Guido Mazzoni, publicó en redes sociales “se te cumplió el sueño”.

La posibilidad abrió también una discusión sobre si Robertito se refería específicamente a Sol cuando habló de quienes esperaban ocupar su lugar. Los panelistas fueron cautos y evitaron confirmar que la frase estuviera dirigida contra ella. “Pero el tema era que cuando Robertito decía eso, ya sentía que Sol estaba ahí serruchando”, plantearon durante el ciclo.

Por ahora, la continuidad de Robertito en Telefe sigue sin estar definida y la conducción de La Noche de los Ex tampoco fue confirmada. Pero Sol Pérez parece haber ganado terreno y su nombre ya comenzó a sonar con fuerza para tomar el lugar que podría quedar vacante.