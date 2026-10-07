Roberto Funes Ugarte contó la verdad sobre su salida de Telefe: "Hace un mes..."

Robertito Funes Ugarte rompió el silencio después de que trascendiera su supuesta salida de Telefe (donde está como movilero de A la Barbarossa) y puso en duda que su vínculo con el canal esté terminado. En su programa de streaming, el periodista explicó que atraviesa una negociación contractual y contó qué ocurrió durante las últimas semanas.

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La versión inicial indicaba que Robertito había decidido renunciar a Telefe después de ocho años, molesto por algunas decisiones de la señal. Sin embargo, su propio relato aportó nuevos detalles y mostró que la situación todavía no está definida.

Roberto Funes Ugarte, periodista muy reconocido por sus móviles.

Qué dijo Robertito Funes Ugarte sobre los rumores

“Esto viene gestándose desde hace un mes. Soy empleado desde hace ocho años en blanco, y llega un punto en que llega la tranquilidad, de que todo este tiempo en Telefe, pero hace un mes me avisan que iba a pasar a facturación”, explicó.

Según relató, desde el canal le comunicaron que debía modificar su modalidad de contratación porque se estaban produciendo cambios internos. Robertito aceptó analizar una propuesta, pero al leer el contrato encontró cuestiones con las que no estaba de acuerdo.

“Me explicaron que el único talento que no facturaba era yo y que por la nueva disposición hay cambios”, contó. A partir de allí, comenzó una negociación para intentar alcanzar un acuerdo económico que contemple sus ocho años como empleado del canal.

El periodista también se refirió a una situación que llamó especialmente su atención durante la despedida de Lionel Messi. “¿Vieron que anoche en la despedida de Messi, había una foto inmensa con todos los talentos de Telefe? Yo no me vi, pensé 'no están contentos conmigo'”, relató.

Pese a todo, Robertito evitó confirmar su salida definitiva y dejó abierta la puerta a una continuidad: “¿Qué hacemos, nos sentamos a hablar? Esa conversación no la hubo. ¿La habrá?, no sé, en este momento estoy en un limbo”.