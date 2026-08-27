Telefe anunció nuevos participantes de MasterChef Celebrity: ya son seis confirmados

Popstars recién comenzó en la pantalla de Telefe, pero desde la señal ya están preparando todo para su próximo gran lanzamiento: la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Con la intención de generar más expectativa en el público, sobre todo en aquellos que aman el formato conducido en su última edición por Wanda Nara, decidieron empezar a revelar su nómina de participantes.

Los primeros que se conocieron de manera oficial fueron los cantantes Luck Ra y L-Gante. El cordobés ya se supo poner anteriormente el delantal para reemplazar por una semana a su por entonces pareja, La Joaqui, mientras que para el segundo de ellos será su debut absoluto y mucha expectativa hay respecto a si se generará una química con la conductora de igual o mayor magnitud que la que hubo con Maxi López.

Después la producción dio a conocer otro par: Lizy Tagliani y la China Ansa, sumando humor a las cocinas más famosas del país. Este jueves 27 de agosto, en tanto, enseñaron a una nueva dupla que se suma al reality.

Los nuevos participantes de MasterChef Celebrity

Una de las caras nuevas que habrá será la de Grego Rosello, reconocido actor y conductor de varios ciclos en los streams de Telefe, entre ellos el Ferné con Grego.

La otra persona es, en tanto, Julieta Poggio. La exparticipante de Gran Hermano también tuvo su lugar en diferentes productos de la señal, tanto los relacionados con GH como otros. Además de eso, la blonda supo explotar su faceta actoral y forma parte de diferentes obras teatrales, siendo destacados por muchos debido a su carisma y talento.