Quiénes fueron los ganadores de Popstars Argentina en la historia: las bandas que se consagrarons

Más de dos décadas después de sus primeras ediciones, Popstars regresó a la pantalla argentina con una nueva generación de participantes

El regreso de Popstars a la televisión argentina volvió a despertar el interés por los grupos que surgieron del reality musical. Desde su primera edición, el programa consiguió convertir a jóvenes desconocidos en figuras populares. Bandana y Mambrú fueron los grandes fenómenos de aquellas temporadas, con carreras que trascendieron la pantalla.

Cuándo se estrenó Popstars en Argentina

Popstars tuvo su primera edición argentina en 2001, cuando Azul Televisión, actualmente elnueve, puso al aire el reality basado en el formato originario de Nueva Zelanda. La propuesta seguía el proceso de selección y entrenamiento de jóvenes cantantes hasta conformar una nueva banda.

La primera temporada estuvo dedicada a encontrar integrantes femeninas y terminó con la creación de Bandana. Un año después, en 2002, el formato tuvo una segunda edición orientada a formar un grupo masculino: Mambrú.

Ambas agrupaciones alcanzaron una enorme popularidad en Argentina y también llevaron su música a distintos países de Latinoamérica y Europa. Después de más de dos décadas fuera de la pantalla, el regreso del programa fue anunciado oficialmente en octubre de 2025. La tercera temporada comenzó el 24 de agosto de 2026 por Telefe, con una nueva generación de participantes que busca repetir aquel fenómeno.

Las primeras ganadoras de Popstars: Bandana

Popstars llegó por primera vez a la televisión argentina en 2001 y tuvo como resultado la formación de Bandana, uno de los grandes fenómenos musicales de la época.

La primera edición consagró a Lourdes Fernández, Ivonne Guzmán, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi y Lissa Vera como integrantes de Bandana. El grupo rápidamente se convirtió en uno de los mayores fenómenos del pop argentino. Durante su trayectoria consiguió siete discos de platino, realizó numerosas giras por América Latina y Europa, protagonizó una película y superó las 150 presentaciones en el teatro Gran Rex.

Además, Bandana y Mambrú compartieron escenario en dos multitudinarios shows en el estadio de Vélez. El grupo femenino se separó en 2004, aunque posteriormente tuvo distintos reencuentros.

Con el paso de los años, cada integrante desarrolló diferentes proyectos. Lourdes Fernández continuó vinculada con la música y también tuvo experiencias como conductora. Ivonne Guzmán tomó otro camino y se convirtió en una de las voces de La Delio Valdez.

Virginia Da Cunha formó Virgin Pancakes, de sonido punk pop, y posteriormente se consolidó como DJ. Valeria Gastaldi editó tres discos como solista y también trabajó como actriz, mientras que Lissa Vera combinó la música con participaciones en televisión y actuación.

Mambrú, el grupo masculino de Popstars

La segunda temporada de Popstars llegó en 2002 y tuvo una convocatoria masiva: cerca de 4.000 jóvenes participaron del casting. Los seleccionados fueron Gerónimo Rauch, Germán Tripel, Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka y Milton Amadeo.

Mambrú logró instalar rápidamente sus canciones en las radios y tuvo como uno de sus grandes éxitos “A veces”. El grupo publicó tres discos y permaneció activo hasta su separación en 2005.

Tras el final de la banda, sus integrantes siguieron diferentes caminos profesionales. Gerónimo Rauch desarrolló una importante trayectoria en el teatro musical y participó en producciones de ciudades como Londres y Madrid, además de continuar como solista.

Germán Tripel, conocido como Tripa, combinó música y actuación y actualmente integra Coverheads, mientras que Emanuel Ntaka inició una carrera solista y creó el sello Sonidos Negros de Argentina, dedicado a artistas vinculados con la música africana.

Por su parte, Pablo Silberberg formó el grupo Inmigrantes junto a su hermano gemelo Carlos. Milton Amadeo continuó ofreciendo shows y también desarrolló una carrera individual.

El regreso de Popstars en 2026

El estreno de la tercera temporada permitió recuperar un formato que había marcado a la televisión argentina durante los primeros años de la década del 2000. Bandana y Mambrú demostraron que un reality musical podía convertirse en una plataforma para construir carreras duraderas. Más de veinte años después, el nuevo Popstars busca encontrar a los artistas que protagonizarán la próxima etapa de la franquicia y escribirán un nuevo capítulo en la historia del programa.