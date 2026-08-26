Qué fue de la vida de las integrantes de Bandana, ganadoras de Popstars Argentina 2001

Bandana surgió en 2001 a partir del reality Popstars, que reunió a miles de jóvenes en busca de un lugar en el nuevo grupo femenino.

El fenómeno de Popstars marcó un antes y un después en la música argentina. De aquel reality surgió Bandana, el grupo femenino que conquistó a una generación, vendió cientos de miles de discos y se convirtió en uno de los grandes fenómenos pop de comienzos de los 2000.

Cómo nació Bandana en Popstars

En 2001, Azul Televisión, actualmente elnueve, lanzó un casting multitudinario para encontrar a cinco cantantes que formarían un nuevo grupo musical. La convocatoria de Popstars: Tu show está por comenzar, producido por RGB, reunió a miles de jóvenes en el estadio de Ferro.

Después de distintas etapas de selección, quedaron 20 participantes, entre ellas Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha. Las elegidas atravesaron un exigente período de preparación con profesionales como Afo Verde, Marcelo Iripino, Pablo Ramírez, Magalí Bachor y Fernando López Rossi.

Finalmente, las cinco fueron seleccionadas para integrar Bandana. El éxito fue inmediato: el grupo vendió alrededor de medio millón de discos, protagonizó una película y llenó escenarios en todo el país. Canciones como Guapas, Maldita noche y Sigo dando vueltas quedaron asociadas a una generación.

Qué pasó con las integrantes de Bandana después de la separación

En 2004, cuando atravesaban uno de los momentos de mayor popularidad, Bandana anunció su separación. El final del grupo estuvo acompañado por años de declaraciones cruzadas, diferencias entre sus integrantes y reflexiones sobre las exigencias que implicó sostener semejante nivel de exposición.

Con el paso del tiempo, cada cantante comenzó a desarrollar proyectos personales y profesionales por fuera de la banda. Sin embargo, el interés del público por un reencuentro permaneció vigente.

En 2016, cuatro de las integrantes originales volvieron a reunirse para una serie de presentaciones en el teatro Lola Membrives. Ivonne Guzmán no participó de aquella reunión. Además, lanzaron el álbum Bandana: La vuelta, que incluyó nuevas versiones de algunos de sus clásicos.

Un año después, Virginia da Cunha también se alejó del proyecto. Desde entonces, Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Lourdes Fernández continuaron vinculadas a la propuesta y mantuvieron vivo el nombre del grupo.

Por qué Ivonne Guzmán nunca volvió a Bandana

Ivonne Guzmán tomó un camino diferente al de sus antiguas compañeras. La cantante nacida en Colombia se incorporó a La Delio Valdez, una de las agrupaciones de cumbia más reconocidas de Argentina, y consolidó allí una carrera musical alejada del fenómeno pop que la llevó a la fama.

Guzmán explicó en una entrevista con el ciclo de streaming Somos Esto por qué decidió no participar de los distintos reencuentros. Según contó, la exposición que experimentó durante la etapa de Bandana dejó una huella importante.

“El fanático adolescente es ‘guau’. Uno en la etapa adolescente está eufórico, ve a la persona que admira y se desborda todo. Es adolescente y, justamente, está aprendiendo a controlar eso. Pero estar del lado que recibe todo eso es fuerte. Yo quedé con pánico. Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa”, relató.

Sobre la posibilidad de regresar al grupo, fue contundente: “La realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no”.

Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Lourdes Fernández anunciaron el regreso de Bandana en 2026 con nuevas presentaciones previstas para septiembre.

El regreso de Bandana en 2026

A pesar de los distintos cambios en su formación, el legado de Bandana continúa vigente. Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Lourdes Fernández decidieron volver a reunirse y anunciaron nuevas presentaciones para septiembre, en otro capítulo de la historia de uno de los grupos femeninos más recordados de la música argentina.

El regreso vuelve a poner en escena las canciones que marcaron los primeros años de la década del 2000 y demuestra que, más de dos décadas después de aquel casting de Popstars, el fenómeno Bandana todavía conserva un lugar especial en la cultura popular.