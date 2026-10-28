"Te gusta cargarte machos ajenos": durísima acusación contra una figura cercana a Tinelli

Una figura cercana a Marcelo Tinelli atraviesa una dura polémica luego de que se viralizara en redes sociales un descargo en su contra.

Durante una transmisión de Puro Show (El Trece), Pampito contó que Fio Giménez había manifestado en el programa que conduce Marcelo Tinelli, Dale Match, que uno de los participantes le parecía atractivo. Sin embargo, poco después se enteró de que el chico estaba en pareja y, tras conocerse la situación, su novia decidió publicar un descargo en sus redes sociales.

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En ese contexto, el periodista de espectáculos explicó lo sucedido y resumió el episodio: “Le dijo que le gustaba un chico que resulta que este chico tiene novia”. Luego, al repasar las imágenes del momento, recordaron la explicación que había dado la bailarina sobre su interés por el participante: “Yo sólo pregunté si estaba en pareja porque me pareció muy lindo y me pareció muy capo, pero era solamente una pregunta”.

La situación generó repercusiones en las redes sociales y llegó hasta Juana, la novia del participante, quien decidió publicar un descargo para dejar en claro su postura frente a lo ocurrido. A través de sus redes, la joven apuntó duramente contra Fio Giménez y cuestionó su actitud luego de que se conociera el interés que había manifestado por su pareja.

El duro descargo de la novia del participante contra Fio Giménez

Tras la polémica que se generó en Dale Match, Juana, la novia del participante, se mostró indignada con la situación: “Sos una mosquita muerta que no servís ni para levantarte a un varón. Yo no puedo creer cómo perdiste tu dignidad de esa manera”.

Luego, la joven sostuvo que la bailarina podría haber intentado acercarse al participante fuera de cámara: “¿Por qué no esperás que corten las cámaras y después vas y de última le pedís el número, te lo intentas chamullar?”. Además, ironizó sobre la explicación que había dado Giménez para justificar su comentario: “Tuviste que cargarte en un programa haciéndote la mosquita muerta, diciendo ‘ay, yo solo pregunté si estaba solo. A mí sólo me parecía lindo y porque es muy capo”.

Finalmente, Juana reconoció que su novio podía resultar lindo, pero le pidió a la bailarina que tuviera más cuidado con sus actitudes: “Sí, de hecho es muy lindo y muy capo, y entiendo que te guste, porque sí, es lindo. Pero cuídate un poco, negri, cuídate un poquito. O sea, te querés cargar más gente de la que ya tenés cargada. Si querés, escribime y te paso el número de él y lo intentás. Total, te gusta cargarte machos ajenos”.