La insólita reacción del entorno de "Cachete" Sierra por su noviazgo con Fiorella Sargenti "Pollerudo"

El actor se sinceró sobre una humorada que le dicen sus amigos, en relación a su vínculo amoroso actual.

Agustín "Cachete" Sierra se expresó sobre su actual relación amorosa, con su excompañera de Showmatch: La Acacemia, Fiorella Sargenti, y reveló cómo su entorno más cercano reaccionó ante el vínculo. El actor e influencer dejó en claro que está más enamorado que nunca y que apuesta todo por esta relación.

"¿Qué te dicen tus amigos, los que te conocen de toda la vida? ¿Te desconocen o dicen ‘mirá cómo cambió Agustín'?", preguntó el periodista Adrián Pallares, en una emisión de Intrusos, al actor, en alusión a su vínculo con Sargenti. Por su parte, Sierra respondió: "Pollerudo me dicen" y generó un sinfín de risas en todos los presentes en el estudio de televisión. "Pero bueno, yo soy así y no tengo ningún problema".

Acto seguido, el actor comenzó a contar cómo se toma sus vínculos amorosos y por qué cree que su entorno lo califica de esa manera cuando se refieren a su relación con Fiorella: "Yo me enamoro cuando conozco a la persona de verdad. Fio tiene 23 años pero es muy madura, natural, simpática, espontánea. Y eso en un mundo, a veces muy fantasioso, es lo que seduce y enamora".

"No soy mucho de estar en pareja, esta es la tercera vez. Cuando nos conocimos estábamos los dos solteros, y con el baile y el roce fueron pasaron cosas", continuó la celebridad que comenzó su carrera en las telenovela infanto-juveniles de Cris Morena. Y sumó: "Lo llevamos de a poco y hoy estamos felizmente enamorados y viviendo juntos".

Cachete Sierra reveló cómo fue trabajar en la televisión desde niño

En diálogo con Leandro Rud, Sierra se refirió a sus primeros trabajos en televisión e hizo saber al público cómo sus padres manejaban sus ingresos: "Yo tenía una realidad económica en mi familia muy normal, de clase media. Nunca sentí esa diferencia por la educación que me dieron mis viejos", puso en contexto y luego aclaró: "Mi plata no se tocaba, no tenía privilegios al lado de mis hermanos porque trabajaba".

"Esa plata iba a un cajón, no se usaba, y cuando cumplí 18 años me dijeron ’bueno, esto lo que ganaste’. Gracias al esfuerzo de ellos, hicieron que no me la patine o que no comprara cosas del supermercado, o gaste en zapatillas o celulares", continuó el actor y culminó: "Siempre fue así, me decían ‘por más que vos pudieras comprarte esos borcegos, yo no se los puedo comprar a tu hermano, entonces vos no vas a tener más que él".