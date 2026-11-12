"Ya es tarde": el desgarrador último posteo que hizo Paolo el Rockero antes de morir

Jorge Montejo compartió una reflexión sobre su decisión de dejar de fumar en 2024.

La muerte de Jorge Montejo, recordado por darle vida a Paolo el Rockero, conmovió al mundo del espectáculo y a quienes crecieron con sus personajes. El actor y humorista tenía 68 años y estaba internado por una neumonía que se complicó, según informó TN.

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En medio de la tristeza por su partida, volvió a cobrar atención una publicación que el artista había compartido en Instagram dos años antes. Allí habló de su vínculo con el cigarrillo, los cambios que había notado después de dejar de fumar y una idea que había logrado poner en duda: que a su edad ya era tarde para cambiar.

Jorge Montejo compartió una reflexión sobre su decisión de dejar de fumar en 2024.

El mensaje de Jorge Montejo sobre su decisión de dejar de fumar

El 18 de octubre de 2024, Montejo publicó una foto al aire libre en la que se lo veía sonriente y con los brazos levantados. Junto a la imagen, celebró un logro personal que quiso compartir con sus seguidores: llevaba casi cinco meses sin fumar.

"Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí", contó en el comienzo del mensaje.

Luego explicó cómo había cambiado su manera de pensar: "Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar".

El actor también enumeró los cambios que, según expresó, había experimentado desde que abandonó el cigarrillo. "Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor", escribió.

Antes de cerrar el posteo, dejó una invitación para quienes estuvieran atravesando una situación similar: "Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo!". Al final agregó "PERSONA", una palabra asociada al personaje que lo hizo popular.

Quién era Jorge Montejo, el actor detrás de Paolo el Rockero

Nacido en Tandil, Montejo construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Su personaje Paolo el Rockero se hizo conocido en Badía & Cía. y pasó por programas como Feliz domingo y VideoMatch, además de películas como Los bañeros más locos del mundo.

En sus últimos años, el humorista había regresado a su ciudad natal. Allí compartía recuerdos y publicaciones con sus seguidores, mientras su personaje seguía formando parte de la memoria de varias generaciones.