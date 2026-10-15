Tamara Paganini volvió a defender al exmarido de Romina Yan con otra repudiable frase: "¿Qué carajo sabés?"

Tamara Paganini volvió a estar en el ojo de la tormenta tras reflotar la controversia sobre la muerte de Romina Yan y salir en defensa del exmarido de la recordada actriz. En una nueva y picante reaparición pública, la ex participante de Gran Hermano no se guardó nada y dejó una frase que encendió las redes sociales y desató una oleada de críticas.

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A través de un video descargándose sin filtro, Paganini enfrentó a quienes la cuestionaron por sembrar dudas sobre las causas o el contexto alrededor de la causa judicial. Lejos de retractarse o pedir disculpas por sus dichos anteriores, dobló la apuesta de forma tajante: "Si tengo que pedir disculpas, no le tengo que pedir disculpas a nadie por dudar, sobre todo cuando un expediente no está cerrado".

A medida que avanzaba en su descargo, la mediática apuntó de lleno contra el público y la opinión masiva. "Yo no soy ni juez ni jurado. La gente opina de todo y ¿sabés qué hace? Opina 'esto es así, esto es así, no porque esto fue así'. ¿Qué carajo sabés?", disparó sin rodeos frente a la cámara.

Tamara Paganini apuntó contra quienes juegan "de juez y jurado"

Para cerrar su postura frente al escándalo y defender su derecho a dudar respecto a la figura de Darío Giordano y la tragedia vivida por la familia Yankelevich, remató: "Me parece mucho más inteligente el que duda al que juega de juez y jurado y no lo es".

Qué contaron los hijos de Romina Yan sobre la pesadilla que vivieron

Las declaraciones de Paganini se dan en medio de un clima de máxima tensión, marcado por el crudo testimonio que brindó Valentín Yankelevich, uno de los hijos de Romina Yan. El joven rompió el silencio para relatar el infierno que atravesó junto a su hermano Franco tras el fallecimiento de la querida actriz, acusando a su padre, Darío Giordano, por episodios de maltrato e intensa violencia física y psicológica.

"Yo sabía que volvía del colegio y se desataba el infierno. Era constante. Sabía que no tenía escapatoria. Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso, 'tomá, comé'", detalló Valentín en diálogo con Infobae sobre la desgarradora rutina que padecían en su propio hogar.

Además, recordó el rol protector que ejercía su madre cuando estaba viva: "Mi mamá lo cortaba en seco si sentía que se iba a sobrepasar un límite". La crítica situación llegó a su fin cuando los hermanos acudieron desesperados a su abuelo, Gustavo Yankelevich, advirtiéndole que se escaparían a la calle si no los sacaba de ese lugar, lo que derivó en la intervención familiar y judicial que les permitió ponerse a resguardo. Por su parte, Giordano emitió un comunicado desmintiendo categóricamente las acusaciones y asegurando que las denuncias jamás fueron comprobadas.