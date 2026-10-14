Polémica defensa de Tamara Paganini al exmarido de Romina Yan: “Los niños…”

Tamara Paganini generó una enorme polémica por sus más recientes dichos en 2Termos, el programa en el que trabaja dentro de La Choza Contenidos. Allí cuestionó las declaraciones de Valentín Yankelevich, quien hace varios días contó la violencia a la que habría sido sometido, junto con su hermano Franco, por parte del padre de ambos y esposo de Romina Yan, Darío Giordano.

{{{htmlAmp}}}

Según su postura, habría que "descreer de todo, por las dudas", señalando que los niños "mienten también" y que podrían no estar contando la verdad sobre esa delicada situación, algo que le valió enormes críticas en las redes sociales.

Tamara Paganini, exparticipante de Gran Hermano.

¿Qué dijo Tamara Paganini?

En primera medida, mencionó el tema hablando de "el marido de Romina Yan, que los maltrataba a los nenes, que los nenes se fueron a vivir con el abuelo porque él los maltrataba y qué sé yo...". Tras eso, opinó: "Yo, la verdad chicos, descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad. ¿Los niños van a mentir? Sí, claro, los niños mienten también. Ya ahora no son niños, pero no sé...".

Luego, criticó: "Es re fácil decir '¿Viste lo que hizo este?' Pa, pa, pa, pa... Después de seis años resulta que 'ay no, se habían equivocado' y ya está, le cagaron la vida". "Chicos, descrean de todo, por las dudas", sumó.

"Sí, es muy sencillo de manipular a los niños también para que digan cosas, por más de que haya cámaras gesell y todo lo que vos quieras", suscribió su compañero en el panel, aunque muchas personas en las redes sociales se distanciaron de su pensar y hasta la criticaron de forma severa.