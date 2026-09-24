Susana Giménez podría enfrentar problemas legales en Uruguay: "La quieren denunciar"

Pepe Ochoa reveló el conflicto que atraviesa Susana Giménez en La Mary, la mansión y chacra de la conductora en Punta del Este.

Durante una transmisión en vivo de Bondi Live, Pepe Ochoa aseguró que Susana Giménez atraviesa un conflicto durante su estadía en Uruguay a raíz de una polémica con sus vecinos de La Mary, su casa de Punta del Este. Asimismo, señaló que los vecinos de Susana estarían molestos por el humo que sale de su chacra de más de 8 hectáreas.

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En ese marco, informó: "Los vecinos denuncian un problema con la quema de hojas. La quieren denunciar a Susana porque dicen que está haciendo quemas ilegales dentro de su propiedad, y que les afecta a ellos. El tema es así, la intendencia de Uruguay permite dos quemas por año, en dos épocas distintas, por lo que Susana no está cometiendo ningún delito, pero igual los vecinos se están quejando mucho por el humo que se provoca".

Finalmente, agregó que la intendencia de Uruguay afirmó que la mediática no estaría haciendo nada fuera de los marcos legales. Sin embargo, los vecinos insisten en juntar firmar para solucionar el problema: "La intendencia sostiene que no está haciendo nada fuera de la ley, pero igual sus vecinos quieren juntar firmas para que Susana no pueda quemar más hojas dentro de su propiedad".

La mansión de Susana Giménez en Punta del Este

La Mary es la mansión y chacra de la conductora Susana Giménez, ubicada en la zona residencial de Rincón del Indio, en Punta del Este, Uruguay. Esta propiedad, que toma su nombre de la famosa película cinematográfica de 1974 que la conductora protagonizó junto a Carlos Monzón, se transformó en su refugio personal definitivo y en uno de los puntos de interés turístico y periodístico más conocidos de la costa uruguaya.

La Mary, la mansión de Susana Giménez en Punta del Este, Uruguay.

La propiedad cuenta con una extensión aproximada de ocho hectáreas de vegetación y bosque nativo, diseñada minuciosamente para garantizar la privacidad y el contacto directo con la naturaleza. La residencia principal destaca por su estilo arquitectónico colonial español con fachadas pintadas de color salmón, amplias galerías externas y comodidades de lujo que incluyen una sala de cine privada, un quincho techado y una enorme piscina exterior.