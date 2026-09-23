Cuántos hijos y nietos tiene Susana Giménez

Susana Giménez mantiene una estrecha relación con su familia a pesar de su extensa exposición pública.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Susana Gimenez se convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Además de su extensa carrera en televisión, cine y teatro, la diva construyó una familia que mantiene un perfil relativamente alejado de los medios y los flashes.

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Susana Giménez y su trayectoria en el espectáculo

Susana Giménez es una de las grandes estrellas de la televisión argentina. Durante sus 53 años de carrera, participó en 34 películas y actuó en 14 obras teatrales, además de protagonizar numerosos ciclos televisivos.

Uno de los momentos fundamentales de su recorrido llegó en 1987, cuando comenzó a conducir Hola, Susana por ATC. El programa rápidamente se convirtió en un clásico de la televisión gracias a su particular combinación de entrevistas, juegos, invitados y humor.

El carisma de la conductora fue uno de los principales sellos del ciclo, que logró instalarla definitivamente como una de las grandes referentes de la pantalla chica argentina.

Cuántos hijos tiene Susana Giménez

En el plano familiar, Susana Gimenez tiene una única hija: Mercedes Sarrabayrouse. La joven nació el 20 de octubre de 1962, cuando la conductora era muy joven, y con el paso de los años mantuvo un perfil mucho más reservado que el de su madre.

Mercedes es una de las personas más importantes en la vida de la diva y, pese a pertenecer a una familia conocida, eligió mantenerse en gran medida alejada de la exposición mediática.

La relación entre madre e hija también llevó a Susana a ocupar otro rol dentro de la familia: el de abuela. Mercedes formó su propia familia y tuvo dos hijos, quienes son los únicos nietos de la histórica conductora.

Susana Giménez tiene una única hija, Mercedes Sarrabayrouse, quien nació en 1962 y eligió mantener una vida alejada de la exposición mediática.

Cuántos nietos tiene Susana Giménez

Susana Giménez tiene dos nietos: Lucía Celasco y Manuel Celasco. Ambos son hijos de Mercedes Sarrabayrouse y, al igual que su madre, suelen mantener una vida relativamente privada.

La familia de la conductora creció lejos de la exposición permanente que acompaña a Susana desde hace décadas. Sin embargo, sus nietos tuvieron diferentes niveles de presencia pública y uno de ellos alcanzó una mayor popularidad en redes sociales.

Lucía Celasco es la nieta más conocida de la diva. La joven logró convertirse en una figura habitual dentro del mundo de la moda y las redes sociales, donde comparte fotografías relacionadas con sus looks, viajes y diferentes momentos de su vida.

Quiénes son Lucía y Manuel Celasco

Susana Giménez es abuela de dos nietos, Lucía y Manuel Celasco, hijos de Mercedes y parte de su familia más cercana.

Lucía Celasco desarrolló una fuerte presencia en Instagram y se convirtió en una reconocida it girl. Su estilo y sus apariciones vinculadas al mundo de la moda hicieron que adquiriera una identidad propia dentro del ambiente del espectáculo, aunque sin alcanzar el nivel de exposición de su abuela.

Manuel Celasco, por su parte, mantiene un perfil mucho más bajo. Es dos años menor que su hermana, estudió Administración de Empresas y también tuvo una experiencia laboral vinculada a la televisión: trabajó como asistente de producción en el programa de su abuela.

A diferencia de Lucía, sus apariciones públicas son poco frecuentes y su vida transcurre principalmente alejada de los medios.

De esta manera, la familia directa de Susana está conformada por su hija Mercedes y sus dos nietos, Lucía y Manuel. Mientras la conductora continúa siendo una de las figuras más populares del espectáculo argentino, sus descendientes eligieron caminos con distintos grados de exposición pública.