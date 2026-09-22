Susana Giménez: edad, altura y de qué signo es la diva de la TV

Susana Giménez nació el 29 de enero de 1944 en Buenos Aires y es del signo de Acuario.

Susana Gimenez es una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino y construyó una extensa trayectoria como actriz, vedette y conductora. Su personalidad, su estilo y su vida profesional despertaron interés durante décadas. Estos son algunos de los datos sobre su edad, su signo y su recorrido.

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Cuántos años tiene Susana Giménez

Susana Gimenez nació el 29 de enero de 1944 en la ciudad de Buenos Aires. Es hija de Luisa Celia Sanders Herrera y Augusto Adolfo Johnny Giménez Aubert. Durante su infancia y adolescencia cursó sus estudios en distintos establecimientos educativos, entre ellos el Quilmes High School y el colegio La Anunciata.

Finalmente, completó su formación en el colegio San Isidro Labrador, ubicado en Beccar. Allí obtuvo el título de maestra normal de educación primaria, aunque nunca llegó a ejercer esa profesión. La artista también tiene una historia familiar marcada por diferentes vínculos. Tuvo un hermano llamado Jorge, dos años menor, y tres medio hermanos por parte de su padre: Patricio Giménez, Carolina y Federico.

De qué signo es Susana Giménez: qué dice la astrología

La fecha de nacimiento de Susana Gimenez determina que su signo solar es Acuario. Desde la astrología, este signo está asociado con la libertad, la innovación, la creatividad y la necesidad de diferenciarse.

La interpretación de su carta natal también ubica la Luna en Aries, una posición que se relaciona con una personalidad activa, independiente y orientada a la acción. Según esta mirada astrológica, esta configuración puede manifestarse en la manera de afrontar desafíos y tomar decisiones.

Otro elemento señalado en su carta es el Ascendente en Piscis, un signo vinculado con la imaginación, la sensibilidad y el mundo artístico. Esta combinación reúne, desde la perspectiva astrológica, características muy diferentes entre sí.

La carta natal de Susana Giménez

Dentro de la interpretación astrológica de Susana Gimenez, Neptuno aparece en la Casa 7, sector relacionado con las relaciones de pareja. Esta ubicación suele asociarse con una tendencia a idealizar los vínculos afectivos y las personas que forman parte de ellos.

La Luna en Aries también ocupa un lugar destacado al analizar sus relaciones sentimentales. En esta interpretación, la energía ariana se relaciona con la intensidad, la independencia y una forma directa de expresar los deseos.

Su trayectoria profesional también aparece vinculada con distintos elementos de la carta. Venus se encuentra en la Casa 10, relacionada con la profesión y la imagen pública. Desde la astrología, esta posición se asocia con la importancia de la estética y la belleza en el ámbito laboral.

Mercurio también está ubicado en la zona vinculada con la vocación, una configuración que se interpreta como una fuerte presencia de la comunicación en su recorrido profesional.

La carta natal de Susana Giménez, según la astrología, combina el Sol en Acuario con la Luna en Aries y el Ascendente en Piscis.

La personalidad de Susana Giménez según la astrología

Otro aspecto señalado en su carta es el Sol en la Casa 11, relacionada con las amistades, los grupos y los vínculos sociales. Esta posición es interpretada como una configuración que favorece la participación en espacios colectivos y la conexión con otras personas.

Por su parte, Urano y Marte aparecen en conjunción en la Casa 3, asociada con la comunicación. Dentro de la astrología, esta combinación se vincula con una expresión directa y con la tendencia a decir lo que se piensa sin demasiados rodeos.

La trayectoria pública de Susana Giménez también estuvo atravesada por esa capacidad de diferenciarse. Desde sus comienzos como modelo y vedette hasta su consolidación como conductora, construyó una identidad propia que la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión argentina.