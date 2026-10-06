Se supo toda la verdad sobre la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada: "Miedo"

Se supo toda la verdad sobre la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada.

Lourdes Sánchez confirmó públicamente su separación de Pablo "Chato" Prada y contó detalles sobre el final de una relación que se extendió durante 16 años. La bailarina explicó que ambos atravesaban una crisis desde hacía tiempo, aunque aseguró que fue ella quien finalmente tomó la decisión de terminar con el vínculo de pareja.

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En diálogo con Fernanda Iglesias para Puro Show, Sánchez reconoció que la relación venía atravesando dificultades desde hacía varios años. Según explicó, ambos intentaron recomponer el vínculo, pero ella llegó a un punto en el que ya no quería continuar con esa dinámica. "Se me acabó el amor de pareja hace tiempo", expresó.

Sánchez también admitió que durante mucho tiempo tuvo temor de terminar la relación debido a la historia que compartía con Prada. "Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia", sostuvo.

La separación, según contó, no fue sencilla para el productor. "Él no quería separarse. Está súper despechado", afirmó Lourdes, aunque aclaró que comprende su reacción.

Se supo toda la verdad sobre la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada.

Qué dijo Lourdes sobre su hijo con el Chato Prada

Uno de los puntos que más preocupa a la bailarina es la situación de Valentín, el hijo de 10 años que tiene con Prada. "Mi hijo es el único que me preocupa", aseguró. "Es el padre de mi hijo y quiero que esto pase lo más tranquilo posible", señaló Sánchez, quien también aseguró que ella se encuentra bien e incluso se definió como "aliviada" después de haber tomado la decisión.