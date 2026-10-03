Con casi 15 años de diferencia y deportista: revelan la identidad del tercero en discordia entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada

La separación entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada, tras 16 años de relación, sigue sumando detalles. Esta vez fue Ángel de Brito quien reveló en LAM la identidad del hombre que habría tenido un rol clave en la crisis final de la pareja, con quien la bailarina tiene casi 15 años de diferencia.

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¿Quién es el hombre señalado?

Se trata de Fran Liotta, un rugbier de 27 años vinculado al mundo empresarial de Corrientes. "Él es muy conocido, fachero, mucha guita", lo describió De Brito al aire, y precisó: "Es este chico de 27 años, rugbier, uno de los dueños del Marriott de esa ciudad".

El deportista con el que Lourdes Sánchez fue infiel.

Una cercanía que iba más allá de lo laboral

El conductor también contó un detalle que llamó la atención sobre la relación entre ambos: comparten edificio, aunque no el mismo departamento. "De hecho, viven en el mismo edificio, en departamentos distintos, pero en el mismo edificio", sostuvo, remarcando la proximidad que existía entre Sánchez y Liotta incluso antes de que trascendiera públicamente el vínculo.

Según relató De Brito, la situación habría salido a la luz hace relativamente poco tiempo dentro de la pareja. "El Chato descubrió la infidelidad hace un par de meses", afirmó, y agregó precisiones sobre cuánto tiempo llevaría el vínculo entre la bailarina y el joven: "Y acá está, hace un par de meses que está saliendo con él, lo descubrió ahora hace un tiempito".

El mensaje de Lourdes al conductor

De Brito también compartió cómo se dio el primer contacto con Sánchez tras conocerse la separación. "Me está escribiendo Lourdes y me dice: 'Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros'", relató. Según le habría explicado la propia bailarina, el desgaste de la pareja venía de atrás: "Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía".

Rumores que ya venían de antes

El periodista cerró su relato recordando que las versiones sobre la crisis de pareja no eran nuevas, aunque hasta ahora siempre habían sido desmentidas por ambos. "Siempre hubo muchos rumores, siempre ambos lo desmintieron. Desde que ella se fue a Corrientes", señaló, marcando el inicio de ese ciclo de versiones que finalmente terminó confirmándose con la separación oficial de la pareja.