Sufrió un microinfarto: conmoción por lo que le pasó a un querido periodista de TN a sus 45 años

El periodismo y la pantalla de Todo Noticias (TN) quedaron paralizados tras conocerse la noticia que involucra a uno de sus profesionales más queridos. Se trata de Santiago Martella, el reconocido cronista y periodista deportivo de la señal, quien a sus 45 años sufrió un microinfarto que lo obligó a frenar todo a cero y mantenerse alejado de la pantalla chica durante un tiempo.

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A través de una sentida publicación en su cuenta personal de Instagram, el propio Martella compartió una imagen desde la habitación del centro de salud donde estuvo internado para explicar la angustiante situación que le tocó vivir hace un mes y cómo encara este proceso de rehabilitación.

"Hace un mes, esta era mi realidad. Una habitación de sanatorio, una vía en el brazo y una noticia que no figuraba en mis planes: había tenido un microinfarto. Pasaron estudios, médicos, preguntas y unas cuantas horas en las que el tiempo se mide de otra manera", comenzó relatando el periodista del canal del Grupo Clarín sobre los momentos de incertidumbre y preocupación que atravesó.

La vuelta a la rutina y el mensaje de Santiago Martella

Afortunadamente, el panorama del cronista evolucionó de forma favorable gracias a la rápida atención médica, aunque reconoció que el golpe emocional y la vuelta a la vida cotidiana no resultaron nada sencillos. “Por fortuna viene saliendo todo bien. Aunque vino lo más difícil de explicar: volver a la vida cotidiana sabiendo que algo había pasado”, confesó.

En ese sentido, Martella remarcó cómo cambio su perspectiva del día a día a partir de esta dura advertencia de su cuerpo: “Un mes después, estoy bien. Volví al trabajo, a mis rutinas, a entrenarme de a poco y a esas pequeñas cosas que antes hacía sin pensar. A buscar el equilibrio”.

Para cerrar su testimonio, el integrante de TN dejó una reflexión bien directa sobre lo que significa valorar la salud cuando te toca pasar por una situación límite. "No siento que tenga una gran enseñanza para transmitir. Tampoco creo que haya que convertir cada susto en una frase motivacional. Simplemente quería compartir esta foto porque forma parte de un mes que no me voy a olvidar, porque desde ahora define quién soy. Y porque algunas veces estar bien no es poco. Es muchísimo", concluyó.