La actriz alemana Elke Sommer, una de las figuras europeas que conquistaron Hollywood durante la década de 1960, murió a los 85 años. Reconocida por sus papeles en "La pantera rosa" y "El premio", desarrolló una extensa carrera en el cine internacional, con películas filmadas en Estados Unidos y distintos países de Europa. Su hijastro, Sebastian Walther, confirmó que falleció el miércoles en su casa de Bel-Air, California, a causa de una insuficiencia cardíaca.

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Sommer alcanzó reconocimiento internacional con "El premio" (1963), un thriller protagonizado por Paul Newman en el que interpretó a una acompañante sueca de un ganador del Nobel de Literatura. Su actuación le valió un Globo de Oro como actriz revelación, premio que compartió con Tippi Hedren y Ursula Andress.

Un año después llegó uno de sus papeles más recordados: Maria Gambrelli en “Un disparo en la oscuridad” (1964), la comedia de Blake Edwards en la que compartió pantalla con Peter Sellers, en el universo de La pantera rosa. La actriz recordaba con humor que, incluso muchos años después, la gente la reconocía por ese personaje. En una entrevista de 2014, contó que solían gritarle "¡Hola, Maria Gambrelli!" cuando la veían en un campo de golf.

Durante esa etapa también participó en películas como “La trampa del dinero” (1965), junto a Glenn Ford y Rita Hayworth; "El arte del amor" (1965), con James Garner y Dick Van Dyke; y "El escuadrón de la muerte" (1968), una comedia de espionaje con Dean Martin y Sharon Tate.

Sufrió una insuficiencia cardíaca: dolor por la muerte de una querida actriz.

Sus comienzos en la actuación

Nacida como Elke Schletz el 5 de noviembre de 1940 en Berlín, se acercó al mundo del espectáculo después de que una fotografía suya publicada en un diario italiano llamara la atención de un productor. Su debut cinematográfico llegó en 1959 y, poco después, trabajó con el reconocido actor y director italiano Vittorio De Sica.