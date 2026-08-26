Sufrió un ACV: conmoción por la muerte de un histórico actor a los 80 años

Tim Curry, el actor británico que le dio vida al payaso más aclamado por los fanáticos del cine de horror, Pennywise, falleció a los 80 años tras luchar durante un largo tiempo contra problemas de salud. La noticia fue confirmada por el medio TMZ. Sin embargo, las causas oficiales, hasta el momento, no trascendieron de manera pública.

Tim Curry como Pennywise (1990).

La movilidad física de Curry dependía de una silla de ruedas y había restringido su vida pública luego de que, en 2012, sufriera un accidente cerebrovascular, el inicio de diversos incidentes que fueron empeorando su salud. Por su parte, el equipo policial local confirmó durante un diálogo con el portal especializado en Hollywood que la muerte se produjo el martes por la noche.

Tras la desoladora noticia, los fans del actor recordaron su paso por las pantallas con tristeza tras lograr el salto a la fama mundial como el doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show (1975), una película musical de comedia y terror de 1975 que se convirtió en el clásico de culto más famoso del mundo.

Quién era Tim Curry

Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra. Desde muy chico tuvo a la actuación entre sus deseos y, por eso, estudió Drama en la Universidad de Birmingham. Sin embargo, su carrera artística despegó tras su participación icónica en el musical que se volvió un clásico de culto, The Rocky Horror Show, durante la década de los 60. La historia del proyecto creó un nuevo género cinematográfico al narrar la historia de una pareja tradicional que se refugiaba en el misterioso castillo de un científico extraterrestre y travesti.

Años después, Curry se hizo aún más popular al protagonizar al payaso Pennywise, en la primera versión televisiva de la obra de Stephen King. La película fue una de las más vistas en la primera mitad de los 90 gracias a su expansión a nivel internacional por el formato de VHS. Años después, aquella novela sería adaptada al cine por el argentino Andy Muschietti.