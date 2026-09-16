Sufrió un accidente aéreo: conmoción por el fallecimiento de una periodista a sus 38 años

Una periodista falleció en un terrible accidente aéreo durante una cobertura en helicóptero de una zona de un accidente de tránsito.

La reconocida periodista Eliana Moreno falleció el martes 15 de septiembre a los 38 años durante una cobertura aérea, cuando el helicóptero en el que viajaba se precipitó mientras sobrevolaba la zona de un accidente de tránsito. El episodio dejó, además, otras dos víctimas fatales y un herido que permanece bajo observación médica.

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El grave accidente ocurrió alrededor de las 19 horas, en el bloque 9100 de North Mason Avenue, en Chatsworth. El helicóptero, identificado como NewsChopper4, cayó entre dos locales comerciales, provocó un incendio y terminó causando daños en vehículos y contenedores.

Por otra parte, el medio confirmó que el piloto que viajaba junto a la periodista fue identificado como George Marciniw, un aviador del sur de California con una extensa trayectoria y exalumno de Burbank High School. Sin embargo, durante las primeras horas posteriores al accidente, la identidad de la tercera víctima todavía no había sido confirmada públicamente.

Quién era la periodista aérea Eliana Moreno

Eliana Moreno fue una reconocida periodista y fotoperiodista aérea estadounidense con una larga trayectoria de aproximadamente 16 años en el sur de California. Nació en el condado de Orange y en 2010 se graduó de Chapman University con una licenciatura en Periodismo Audiovisual y Ciencias Políticas. Ese mismo año comenzó a trabajar vinculada a Angel City Air, empresa especializada en coberturas periodísticas desde helicópteros.

Eliana Moreno, periodista y fotoperiodista aérea, cubrió durante 16 años diferentes acontecimientos del sur de California.

A lo largo de su carrera, Eliana se especializó en la cobertura aérea de noticias de última hora para NBC4 Los Ángeles y Telemundo 52. Asimismo, trabajaba tanto para las audiencias de habla inglesa como para las de habla hispana y cubría acontecimientos como incendios, accidentes y otros hechos de relevancia en el área de Los Ángeles. Entre los espectadores era conocida por el apodo “Eli in the heli”, una referencia a su trabajo desde los helicópteros de noticias.