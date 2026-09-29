El sorpresivo comunicado de la esposa del Papu Gómez a 4 años del Mundial de Qatar: "Si no es ahora, ¿cuándo?"

El entorno de Alejandro "Papu" Gómez vuelve a ser noticia, pero esta vez por una importante decisión de vida que tomó junto a toda su familia. A casi cuatro años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Linda Raff, esposa del futbolista, rompió el silencio en sus redes sociales y lanzó una reflexión que no pasó para nada desapercibida entre sus seguidores.

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A través de un carrusel de imágenes en Instagram, la arquitecta e influencer confirmó que arme las valijas junto al atacante de 38 años y sus tres hijos para encarar una experiencia totalmente nueva e inesperada: "¡Nos mudamos a Abu Dhabi!", anunció de entrada. La novedad llega de la mano del desembarco del exjugador de Atalanta y Sevilla en el Forte Virtus del fútbol emiratí.

En un texto muy emotivo, Raff hizo un repaso por los distintos destinos que atravesaron como pareja durante más de dos décadas de relación. "Nací en Argentina. Viví en España, Italia y ahora en Abu Dhabi. Mis tres hijos nacieron en Italia y van a crecer sabiendo que el mundo tiene muchas maneras de vivir", expresó.

El Papu Gómez y su familia se mundan a Emiratos Árabes Unidos

Lejos de achicarse ante un choque cultural tan fuerte, la mujer del Papu dejó en claro la postura familiar para afrontar este recambio rotundo en Oriente Medio: "Solo tenemos una vida. Me gusta llenarla de experiencias y que mis hijos estén abiertos a cualquier reto cultural y social. Porque si no es ahora, entonces, ¿cuándo?", cuestionó, enviándole una guiñada directa a sus seguidores para que se animen a los cambios.

Para cerrar la publicación, Linda sintetizó el sostén de su matrimonio tras el complejo camino que le tocó atravesar al mediocampista ofensivo en los últimos años: "Nueva etapa, nuevo país. Lo que se repite es lo de siempre: la familia". El posteo rápidamente sumó miles de me gusta y felicitaciones por esta aventura que comienza en los Emiratos Árabes Unidos.