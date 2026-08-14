Sorpresiva declaración de una figura de El Trece tras ser padre: "Caos”

Una figura de El Trece contó su experiencia con la paternidad durante su paso por Vuelta y Media, programa que conduce Sebastián Wainraich por Urbana Play.

El actor argentino Andrés Gil se convirtió en papá junto a su pareja, Candela Vetrano, y habló con sinceridad sobre cómo vive esta nueva etapa de paternidad. Asimismo, reconoció que esta nueva faceta de su vida lo cambió por completo y que todavía continúa adaptándose a todos lo que implica la llegada de su primer hijo.

Andrés Gil y Cande Vetrano se convirtieron en padres de su primer hijo. La noticia fue confirmada por la hermana del actor, Carola Gil, a través de una transmisión de streaming. Tiempo después, el actor fue invitado a Vuelta y Media, programa que conduce Sebastián Wainraich por Urbana Play, donde contó cómo atraviesa esta nueva experiencia de vida y los desafíos que implica convertirse en padre.

Andrés Gil y Cande Vetrano en sus redes sociales.

En ese sentido, expresó: “Toda la vida. Más allá de lo que me podía imaginar, y sigue cambiando. El caos, todo ese lío, esos momentos donde decís, ‘che, no lo puedo creer’, hay algo lindo también. Es como una entrega tan grande, es tan dispar la relación. Nunca tuve una relación así con alguien de ‘te doy todo’ y a cambio recibo piñas, patadas. Pero bueno, se agradece, es increíble”.

Andrés Gil se sinceró y habló sobre la paternidad al aire

Por otra parte, el actor reconoció que la crianza también implica atravesar momentos de cansancio, desorden y situaciones inesperadas. Asimismo, confesó que esta nueva etapa le permitió conectarse con emociones que antes no había experimentado de la misma manera y que la llegada de su hijo modificó su forma de vivir el día a día: “Es volver a vivir de alguna manera, es un flash”.

Finalmente, destacó que ser padre también le cambió la manera de mirar el paso del tiempo y las prioridades de su vida. En ese sentido, aseguró que la paternidad lo llevó a sensibilizarse y a darle importancia a cuestiones que antes quizás veía de otra manera: “Te sensibilizas mucho, tomás más conciencia del paso del tiempo. Te ponés más maduro en algunas cuestiones y te das cuenta de que otras cosas eran bolude…”.