La sorpresiva decisión que tomó Jorge Rial y sorprendió a todos: "A partir de ahora".

Jorge Rial sorprendió con una decisión inesperada después de confirmar su salida de Carnaval Stream: el periodista puso en marcha su propio proyecto de streaming, que se llamará Ensalada Rusa. Este lunes 2 de noviembre realizó una primera transmisión en vivo para hablar sobre la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y anticipó que el nuevo canal tendrá su lanzamiento oficial el próximo 16 de noviembre.

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El conductor presentó Ensalada Rusa con una transmisión titulada "Salida de emergencia", en la que abordó las repercusiones de la operación empresarial que involucra a Mandarina Contenidos y el Grupo Octubre.

Después del primer vivo, Rial publicó un mensaje en sus historias de Instagram para adelantar que habrá novedades sobre el proyecto. "A partir de ahora, estate atento. Después te voy a contar por qué se llama así, te voy a contar todo. Por ahora, esto es un adelanto. El 16 oficialmente nos vemos, chau", escribió.

La sorpresiva decisión que tomó Jorge Rial y sorprendió a todos: "A partir de ahora".

Las críticas de Jorge Rial por la venta de Mandarina

Durante su transmisión, Rial también se refirió al futuro de las principales figuras vinculadas a Mandarina, entre ellas Ángel de Brito, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani. El conductor cuestionó especialmente la manera en que se concretó la operación y apuntó contra quienes tomaron la decisión. "Fue un quilombo, la mentira es lo que más molesta, y haber vendido de esa manera sin consultar", sostuvo.

Además, recordó el vínculo que la productora había construido con América TV y consideró que su salida representaba una ruptura con el canal. "Irse es una traición y hay mucho enojo", afirmó. Por último, lanzó una advertencia sobre las consecuencias de la operación: "Este tipo de traiciones se pagan".