Jorge Rial contó la verdad detrás de su salida de Carnaval: "Por razones...".

Jorge Rial rompió el silencio sobre su salida de Carnaval Stream y explicó los motivos detrás de su decisión. A través de una historia de Instagram, el conductor buscó despejar las dudas que surgieron en torno a su alejamiento y aclaró que su partida estaba prevista desde hacía tiempo, aunque finalmente decidió adelantarla por cuestiones personales.

{{{htmlAmp}}}

“Para los que preguntan por mi salida de Carnaval Stream: estaba prevista para fines de octubre y por razones personales la adelanté unos días. Todo hablado en su momento”, escribió el periodista en la historia de Instagram que compartió este martes.

La historia que subió Jorge Rial a su Instagram sobre su salida de Carnaval.

De esta manera, Rial buscó llevar claridad sobre su salida del canal y descartó, al menos en su explicación pública, que se tratara de una decisión inesperada dentro del equipo. Según detalló, su partida había sido conversada previamente y solo se modificó la fecha en la que se concretaría.

La posibilidad de regresar a Carnaval Stream en 2027

En el mismo mensaje, el conductor dejó abierta la posibilidad de volver a formar parte del proyecto durante el próximo año. “Seguramente el año que viene retornaré al canal que ayudé a formar y disfruté durante dos años”, expresó. La frase alimentó las expectativas sobre un eventual regreso de Rial a la señal, aunque no precisó una fecha ni brindó detalles sobre las condiciones en las que podría concretarse esa vuelta.

El periodista también aprovechó la publicación para destacar el vínculo que construyó con el equipo durante su paso por el canal. “Orgulloso de formar parte de este equipo”, manifestó, en un mensaje con el que puso el acento en su experiencia dentro del espacio.