Jorge Rial eligió a quién pondría al frente de Intrusos y nadie lo esperaba: "No sé si podrá entrar al canal"

Jorge Rial volvió a meterse de lleno en el futuro de Intrusos, el ciclo que condujo durante casi dos décadas y que lo convirtió en una de las caras más reconocidas del periodismo de espectáculos. Consultado sobre quién debería tomar la posta en el programa, el conductor dio una respuesta que descolocó a más de uno.

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Un programa en plena transición

La pregunta no llegó por casualidad. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la dupla que se puso al frente del ciclo cuando Rial dio un paso al costado, confirmaron que su etapa al mando llega a su fin, y el interrogante sobre quién ocupará ese lugar empezó a circular con fuerza en el ambiente.

En ese contexto, la palabra de Rial tiene un peso especial. Según se supo, fue él mismo quien en su momento pidió que Lussich y Pallares quedaran a cargo del programa cuando decidió alejarse, por lo que su mirada sobre los posibles herederos no pasa inadvertida.

Los nombres que barajó Rial

El equipo de Puro Show fue el encargado de consultarlo, y el periodista no esquivó el tema. Primero dejó en claro que el abanico de candidatos es amplio y que hay varias figuras en condiciones de asumir el desafío.

Entre las opciones, mencionó a Marina Calabró y también se la jugó por Flor de la V, a quien considera preparada para un rol de ese calibre. “Creo que ahora ella lo hace muy bien. Quizás en su momento no estaba lista para Intrusos pero ahora creo que sí”, argumentó sobre la conductora.

Cuando le preguntaron por Luis Ventura, un histórico del género, Rial fue tajante. “No. Ya está. Creo, sin desmerecerlo, que es un buen acompañante. Con Marina Calabró lo hace muy bien”, respondió, descartando que pueda liderar el ciclo.

La elección que nadie esperaba

Sin embargo, el nombre que más sorprendió fue otro. Rial apostó por Viviana Canosa, su actual compañera de stream, una elección que llamó la atención porque hace años que la periodista se mueve en otro rubro, lejos del espectáculo puro.

Jorge Rial propuso a Viviana Canosa.

“Hay varios que podrían ir. Viviana Canosa es una buena... no sé si puede entrar al canal porque tiene muchos quilombos pero yo la llamaría, ojo”, lanzó sin filtro. Con esa frase, Rial dejó abierta una polémica que promete dar que hablar en los próximos días, mientras el canal define el rumbo de uno de sus programas más emblemáticos.