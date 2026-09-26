Sorpresa para Tini: la Justicia falló a favor de sus padres y hermanos en medio del escándalo

La interna familiar de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo, esta vez en los tribunales. Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco "Fran" Stoessel lograron un fallo a su favor en la Cámara, que revocó el rechazo de primera instancia y ordenó restricciones concretas para el periodista Pepe Ochoa, LAM y América TV.

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El primer paso judicial de la familia

Según explicó Marina Calabró al dar la primicia, se trata de la primera medida cautelar que consigue el entorno de Tini en medio del escándalo mediático. "Llegó la primera medida cautelar de los Stoessel. Alejandro, Fran y también Mariana, o sea, el padre, la madre y el hermano de Tini, presentaron una medida cautelar contra un colega", detalló la periodista.

La familia le puso un bozal legal a Pepe Ochoa.

De un rechazo inicial a un fallo favorable

El camino judicial no fue directo: el pedido había sido desestimado en primera instancia, lo que llevó a la familia a apelar. "La primera instancia no les hizo lugar, y luego apelaron, fueron a Cámara y la Cámara les dio la derecha en un punto muy particular", explicó Calabró, remarcando que la resolución significó revocar la decisión anterior.

La medida apunta puntualmente a la información financiera de los tres integrantes de la familia. Según detalló Calabró, deberán abstenerse de "leer, transcribir, reproducir, difundir todo tipo de contenido vinculado a los resúmenes de tarjetas de crédito y débito, extractos bancarios, historiales de compras, pagos, deudas, créditos registrados en plataformas de comercio electrónico y billeteras virtuales" pertenecientes a Francisco Stoessel, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

La cautelar no se limita a lo económico: también prohíbe difundir domicilios de entrega o cualquier dato de localización de los Stoessel. "Traducido al castellano, esto es un bozal legal para Pepe Ochoa. Esto es contra Pepe Ochoa y va también, por extensión, contra LAM y también afecta a América", resumió Calabró sobre el alcance real de la resolución.

El contexto familiar y el presente de Tini

La noticia judicial se conoce mientras Alejandro Stoessel permanece internado desde principios de marzo y Tini continúa de gira con Futttura por distintos escenarios del mundo. En medio de este escenario, Mercedes "Mechi" Lambre, amiga de la cantante desde su etapa en Violetta, viajó a México para acompañarla durante sus shows y se refirió al conflicto familiar con cautela: "Es un tema que no me corresponde hablar a mí, pero sí es una persona que amo, que admiro y que siempre voy a estar a su lado para lo que necesite en cada momento que lo necesite".