Revelan la verdad detrás de la pelea de Tini con su madre: "De Paul tendría..."

La interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres sigue sumando capítulos, y esta vez la novedad apunta directamente a su vínculo con Mariana Muzlera. La filtración de la invitación al casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul disparó una serie de versiones sobre los motivos reales detrás del distanciamiento con su madre.

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El dato que trascendió en Puro Show

Fue en el ciclo de El Trece donde las panelistas reconstruyeron algunos de los motivos que habrían profundizado la ruptura entre madre e hija. Según la información que recibió una de las periodistas del programa, los padres de Tini tendrían reparos puntuales con ciertas personas del entorno del futbolista, más allá del vínculo entre la pareja en sí.

Tini se distanció de su madre.

La versión sobre el entorno de De Paul

"Ayer estuve hablando con alguien que también tiene mucha información, y me dice que los padres de Tini rompieron de alguna manera esta relación porque De Paul tendría contactos un tanto turbios", aseguraron en el ciclo. La panelista fue clara en aclarar que el reparo no apunta al futbolista en sí, sino a quienes lo rodean: "A ellos no les gusta porque temen que la estafen o le saquen plata. Pero no De Paul".

En paralelo a estas versiones, la cantante atraviesa un momento de contrastes entre lo sentimental y lo familiar. Durante un show en Guayaquil, Ecuador, se mostró visiblemente conmovida al hablar de su próxima boda: "Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores". Consultada por los detalles de la ceremonia, prevista para mediados de diciembre en el predio Dok Haras, prefirió mantener la discreción: "Será muy pronto".

El "duelo" que compartió con sus fans

Días antes, durante su presentación en Bogotá, Colombia, Tini había hecho una referencia directa al conflicto que atraviesa con su padre, Alejandro Stoessel, a raíz de la auditoría y las diferencias patrimoniales que se conocieron en las últimas semanas. "Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando", les dijo a sus seguidoras más cercanas al escenario, que reaccionaron con sorpresa al comentario. Ante esa reacción, la cantante no pudo evitar el humor: "Miren cómo se quedaron".