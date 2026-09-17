Sorpresa por el nuevo dato que se reveló sobre la boda de Tini y De Paul: "Es una…”

En medio del escándalo que atraviesa Tini Stoessel por su patrimonio, se dieron a conocer detalles sobre su boda con Rodrigo De Paul.

En paralelo al escándalo familiar que atraviesa Tini Stoessel, su boda con el futbolista argentino Rodrigo De Paul se acerca y se dieron a conocer detalles sobre la tarjeta de invitación. Asimismo, la pieza comenzó a circular en las redes sociales y los fanáticos especulan sobre la estética que tendrá la ceremonia.

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En ese marco, durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez brindó detalles sobre el diseño de la invitación y destacó uno de los elementos que más llamó la atención. Según señaló, la tarjeta está acompañada de una peonía azul y de un mensaje escrito en minúscula: “Los esperamos con mucho amor”.

Luego, el periodista explicó el significado que tendría la flor elegida por la artista y la relacionó con el vínculo que mantiene con el futbolista de la Selección Argentina. En ese sentido, señaló: “Es una flor azul que eligió Tini, una peonía. El afecto profundo. Felicidad. Prosperidad. Y un vínculo profundo”.

El escándalo que atraviesa Tini Stoessel

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, se originó tras el final de la relación profesional que mantuvieron durante unos 15 años. Luego de desvincularlo de la representación de su carrera, la cantante solicitó una auditoría para revisar cómo estaban administrados sus ingresos, sus contratos y las sociedades vinculadas con su actividad artística. Según la información difundida por los abogados de Tini, la auditoría detectó que la artista no tenía participación ni control sobre varias de esas sociedades.

Tini Stoessel continua adelante con su exitosa gira Futttura.

Luego, distintos medios informaron sobre negociaciones entre Tini y su padre para definir cómo quedará la distribución de los bienes y los ingresos generados durante su carrera. Por su parte, el abogado de Alejandro Stoessel y de la madre de Tini aseguró públicamente que no existe actualmente una causa judicial iniciada por la cantante contra sus padres y negó las acusaciones de irregularidades que comenzaron a circular en los medios. Mientras continúa la negociación familiar, Tini sigue adelante con su exitosa gira Futttura.