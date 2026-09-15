El inesperado momento que vivió Tini Stoessel en pleno show: "Me matás"

Tini Stoessel protagonizó un emotivo momento durante su presentación de la gira Futttura en El Salvador luego de la reprogramación de la fecha.

Luego de que el equipo de Tini Stoessel decidiera reprogramar su recital en El Salvador, después de que una tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento suspendieran la presentación prevista para el domingo 13 de septiembre, la artista argentina protagonizó un emotivo momento arriba del escenario.

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Durante la presentación de la exitosa gira Futttura, una fan embarazada llamó la atención de Tini y le pidió que eligiera el nombre de su futuro hijo. La propuesta tomó por sorpresa a la cantante, quien reaccionó con humor y generó risas entre el público: “¿Un nombre? No, no, me matás. No, no, me muero... No sé... Ay, no sé. No, ni yo sé. ¿Qué dicen ustedes?”.

Finalmente, ante la incertidumbre de la cantante, apareció una primera opción que rápidamente generó asombro en el público: “¿Martina? Me muero”. Sin embargo, en su última respuesta, Tini decidió inclinarse por uno de sus gustos personales y propuso otro nombre en caso de que el bebé fuera varón: “Y si es niño... A mí me gusta Romeo”.

Tini Stoessel reprogramó su show en El Salvador

El concierto de Tini Stoessel en El Salvador estaba previsto originalmente para el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Estadio Las Delicias. Sin embargo, el show tuvo que ser suspendido debido a las fuertes lluvias, una tormenta eléctrica y ráfagas de viento, que provocaron problemas técnicos y dificultaron realizar el show de manera segura.

Tini Stoessel en la exitosa gira de Futttura.

Luego de la decisión, Tini informó a sus seguidores que el equipo había intentado realizar el concierto hasta el último momento, pero que las condiciones no eran adecuadas. Por este motivo, el espectáculo fue reprogramado para el domingo 13 de septiembre de 2026.

Las entradas de la fecha original siguieron siendo válidas para el concierto reprogramado, por lo que el público no tuvo que realizar ningún cambio. Finalmente, Tini pudo presentarse el domingo y agradeció a sus seguidores por la comprensión y expresó su alegría por poder reencontrarse con ellos.