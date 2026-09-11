Una figura mediática famosa reconoció que tuvo un romance con Tini Stoessel durante un diálogo con Luis Novaresio.

En medio del escándalo que rodea a Tini Stoessel por el enfrentamiento familiar que continúa como eje central en los medios de comunicación, Santiago Maratea habló sobre su vínculo con la cantante durante una transmisión en vivo de A24.

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En ese sentido, Maratea dialogó con Luis Novaresio y se refirió al viejo rumor que alguna vez lo vinculó sentimentalmente con la artista. Asimismo, expresó: “No estoy con Tini. Solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor. No sé, fue hace mucho tiempo”.

Finalmente, el influencer aclaró a qué se refería con el rumor que lo vincula a la artista argentina y señaló: “No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021. Solo digo que es muy dulce, Tini. Le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando”.

El conmovedor momento que vivió Tini en el escenario

Tini Stoessel protagonizó un momento muy emotivo durante uno de sus últimos conciertos de Futttura en México. La cantante argentina se quebró en pleno escenario, se arrodilló y comenzó a llorar mientras sus bailarines se acercaban para contenerla y abrazarla. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron preocupación entre sus seguidores.

Tini Stoessel se quebró en llanto durante un show de Futttura.

El momento ocurrió en medio de una etapa personal complicada para Tini, marcada por el conflicto con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo vinculado al manejo de su carrera. En sus recientes presentaciones, además, la artista modificó parte de su repertorio y dejó fuera canciones como “Pa” y “Ángel”, relacionadas con su familia.

Después de emocionarse, Tini agradeció profundamente al público y habló sobre el proceso personal que está atravesando. En otro de sus últimos shows en Monterrey, también dedicó unos minutos a hablar sobre la importancia de cuidar la salud mental, pedir ayuda y dejarse acompañar por amigos y personas de confianza.