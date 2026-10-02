El famoso cantante Robbie Williams regresó a la Argentina después de 20 años de ausencia para presentarse en el Movistar Arena. A raíz de este hecho, Mario Pergolini recordó una inédita anécdota del autor de Angels durante su paso por la ciudad porteña.

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En medio de un diálogo con Evelyn Botto y Soy Rada, el conductor sacó a la luz una experiencia que compartió con el músico. En ese entonces, Mario contó que el cantante quería jugar a un videojuego de fútbol, pero no tenía rival. Ante esta situación, el equipo del conductor se puso en marcha para poder contactar al artista.

Todo esto ocurrió en paralelo a los rumores que, por aquel entonces, habían involucrado a Robbie Williams con alguna argentina. Sin embargo, Pergolini aseguró que el cantante se encontraba con él y relató cómo fue el particular encuentro: “Mientras todo el mundo decía que Robbie Williams estaba haciendo algo con alguien, estaba jugando al FIFA con mi socio”.

Robbie Williams regresó a Buenos Aires

Robbie Williams volvió a la Argentina después de 20 años y se presentó este jueves 1 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Fue el primero de los tres shows que tiene programados en el país, con nuevas presentaciones previstas para el 2 y el 4 de octubre. Las entradas para las tres fechas se agotaron.

Durante el recital, el cantante británico repasó varios de sus grandes éxitos, como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong” y “Angels”, y también presentó canciones de su álbum Britpop. En uno de los momentos del show, se disculpó con el público por haber tardado 20 años en regresar y dijo que esperaba volver antes al país.

Williams también sorprendió con una referencia a su primera visita a la Argentina y recordó, en tono de broma, el supuesto encuentro que tuvo con una fan en 2004. El comentario fue relacionado por el público con la historia que durante años se contó sobre su supuesto romance con Amalia Granata.