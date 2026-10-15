Sorpresa en Telefe por lo que se filtró sobre dos de sus figuras: "Encuentros de otro tipo"

Nacho Castañares fue entrevistado este miércoles por Emilia Attias para Infobae, donde habló acerca de su salto al estrellato luego de ser protagonista en su edición de Gran Hermano; los hechos que ocurrieron una vez que salió de la casa más famosa del país y su vínculo con diferentes personas del ambiente.

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En ese sentido, fue consultado sobre su relación con Romina Uhrig, tras los rumores que surgieron sobre una posible relación entre ambos luego de las declaraciones de Coti Romero, su expareja. Allí, si bien negó que hubiera una conexión sentimantal, confesó que existieron encuentros.

Romina Uhrig y Nacho Castañares, exparticipantes de Gran Hermano.

¿Qué dijo Nacho Castañares sobre Romina Uhrig?

El joven exjugador de GH dejó en claro que “no fue un vínculo”, pero que estuvo “un par de veces” y se “dieron encuentros de otro tipo”. Sus declaraciones volvieron a poner el tema en el centro de la conversación mediática, especialmente por la participación de Coti Romero, su expareja, en la difusión de esos encuentros.

Además de confirmar lo sucedido, Castañares se refirió al malestar que le generó que Romero revelara una situación que él consideraba privada. Según explicó, había compartido esa información en un contexto de confianza y con la intención de ser transparente dentro de la pareja. “No es que me amargó la vida. Se lo conté en un acto de intimidad y en donde a ella le generaba inseguridad, entonces me parecía que yo no tenía nada que ocultar”, sostuvo.

De esta manera, el joven dejó entrever que su incomodidad no estuvo relacionada únicamente con la exposición pública, sino también con el hecho de que una conversación privada terminara convirtiéndose en un tema de debate. Más adelante, Nacho profundizó sobre su postura frente a la intimidad y cuestionó que una experiencia personal terminara trascendiendo sin que, desde su perspectiva, existiera una razón para hacerlo. “Yo siempre me manejé así. Son cosas que no significan nada o que capaz la gente opina y no es para que opinen. Son experiencias que yo elijo guardarlas y la verdad que sentí que fue como gratis, se me metió en una bolsa en donde se estaba contando algo y la ligué yo. Estuvo de más”, concluyó.