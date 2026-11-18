Martita Fort y su novio uruguayo, Juan Manuel Ramírez, se separaron y la historia se fue complicando con las horas. Lo que al principio parecía un distanciamiento tranquilo y de mutuo acuerdo terminó con dos versiones muy distintas sobre quién tomó la decisión. La polémica llegó justo en medio de una agenda de espectáculos cargada de escándalos.

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La hija del comandante Ricardo Fort anunció su separación en sus historias de Instagram con un mensaje corto y contundente. “Mi vida y mi exposición es mucha información para inseguros”, escribió. Con esa frase, dio a entender que el motivo tenía que ver con la inseguridad de él.

Marta Fort se separó después de 5 meses de novia.

Ramírez, vendedor de autos de alta gama, le respondió de manera indirecta. Habló con la periodista Pochi, de Gossipeame y panelista de Puro Show, el programa que conducen Pampito y Mati Vázquez por El Trece. Según contó ella, él le pidió que los mensajes no se difundieran, pero ella le aclaró que los iba a dar a conocer.

La verdad detrás de la separación

De acuerdo con Pochi, Ramírez le aclaró que fue él quien decidió terminar la relación y que se enteró por el comunicado del supuesto “problema de inseguridad”. También le dijo que no iba a hablar mal de Martita ni de su familia, porque lo trataron muy bien mientras duró la relación.

Según el relato de Pochi, el joven repitió que nunca se colgó de la fama de ella ni buscó dinero. Aseguró que prefirió dar un paso al costado porque había cosas que no le cerraban. “Me dice: ‘había cuestiones en las que ya no me sentía cómodo pero jamás saldría a decir nada de ella porque todos fueron muy buenos conmigo y yo siento que también fui bueno con ella. Nunca me colgué de su fama ni salí en sus videos’”, contó la periodista.

La panelista agregó su propia lectura sobre la relación. “Ella era territorial. Una vez le mandó un mensaje y le puso: ‘ah bueno, estás beboteando en el sauna de mi casa mientras yo trabajo en Masterchef’. Ella marcaba territorio, le daba likes y eso. Lo trató de inseguro y a él lo impactó que dijera eso, podría haber dicho me separé y está todo bien”, sostuvo.

Entre un comunicado breve y un descargo que no quería ser tal, la separación quedó contada desde dos lados. Por ahora, él insiste en que no hablará mal de nadie, y ella dejó su frase en Instagram. Habrá que ver si, entre sauna, likes y Masterchef, alguno de los dos suma un nuevo capítulo.