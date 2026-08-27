Sorpresa por la revelación inédita que hizo Jimena Barón sobre Emilia Attías: "Tiene..."

Jimena Barón no tuvo piedad y decidió exponer una faceta totalmente desconocida de Emilia Attías en vivo por el ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece.

Durante su paso por Es mi sueño (El Trece), el ciclo que conduce Guido Kaczka, Emilia Attías se presentó junto a Lucas Bongiovanni e interpretaron Sweet Child O’ Mine, el hit número uno de los Guns N’ Roses. Sin embargo, su participación terminó en un íntimo cruce entre la actriz y la jurado del programa, Jimena Barón.

Una de las primeras figuras que plasmó su opinión respecto a la presentación de ambos fue Abel Pintos. Asimismo, señaló: “Estuvo buenísimo. Lo primero que pensé fue en algo que dijiste hace un tiempo sobre esto de jugar. El rol de rockstar es difícil de asumir, y ustedes lo jugaron. Cuando uno entra en ese papel, puede pasarse de rosca o quedarse corto. Para mí, lo hicieron con mucha inteligencia. Hubo además un fraseo que hiciste que me hizo acordar a Alanis Morissette”.

Luego, José Luis “El Puma” Rodríguez remarcó la impronta y seguridad que tuvo la actriz arriba del escenario al interpretar una canción con un repertorio tan complicado. En ese marco, expresó: “Emilia, te vi como pez en el agua, en tu ambiente. ¿Sos rockera?”. Rápidamente, Emilia respondió que le gusta el género y todo derivó en un diálogo interno entre la participante y Jimena.

Qué dijo Jimena Barón sobre Emilia Attías

Luego de la afirmación de Emilia Attías sobre su mirada acerca del género, Jimena Barón aportó un comentario sobre una experiencia inédita que compartieron juntas. Asimismo, lanzó: “Iba a decirlo yo, pero qué bueno que lo digas vos. Esta tiene el rock and roll encima, sí, sí”. Rápidamente, la conversación dio un giro hacia un lado totalmente diferente y ante la revelación de Jimena, la actriz expresó: “No se deschavan esas cosas, amiga”.

Lucas Bonggiovani y Emilia Attías interpretaron Sweet child of mine en Es Mi Sueño (El Trece).

Lejos de cortar el diálogo ahí, Jimena continuó destapando las noches que compartieron juntas en vivo y decidió exponer una faceta de Emilia que, hasta el momento, era desconocida: “He compartido muchas noches con vos, hasta abajo, allá con los shots. Llegaste al fondo de olla como una profesional. Hemos compartido mucho”.