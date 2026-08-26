Emilia Attias y el Turco Naim pusieron fin a su relación en mayo de 2024, después de casi 20 años juntos y una hija en común, Gina. Si bien en un primer momento circularon distintas versiones sobre los motivos de la ruptura, ambos se encargaron de aclarar que la decisión fue tomada de común acuerdo y en buenos términos. Ahora, a casi dos años de la separación, la actriz volvió a hablar sobre el final de la pareja y reveló detalles sobre el desgaste que atravesaron durante los últimos años.

Emilia Attías en el ciclo de Hispa Stream con Nacho Elizalde.

Durante una entrevista con Nacho Elizalde para el streaming Hispa, la exparticipante de Masterchef Celebrity (Telefe) señaló que el quiebre de la relación se dió como el resultado de un proceso de desgaste: “Fue un proceso, ese día vino mucho después. Vas encontrando que tus necesidades no las entiende la otra persona. No lo estoy condenando por eso porque me parece que tenía toda la intención de querer entenderme y no lo lograba y él hacía reclamos que yo tampoco lograba entender”.

Luego, aseguró que, a pesar de las circunstancias, no perdió la esperanza de que las cosas mejoren entre ambos: “Algo de eso sucedía pero él estaba esperando que el momento pase. Le di mucho tiempo a eso y no soy una persona que se tome esas cosas a la ligera. Le di años. No son decisiones que me las tomo a la ligera y le di un montón de prioridad e hice todo de mí hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo”.

La historia de amor de Emilia Attías y el Turco Naim

El romance entre Emilia Attias y el Turco Naim comenzó en 2005, cuando se conocieron durante la grabación de una cámara oculta para el programa de televisión Showmatch. Luego, se casaron en 2009 en una ceremonia en Brasil y, siete años más tarde, en 2016, vivieron el nacimiento de su única hija, Gina.

Sin embargo, la relación tuvo su fin en 2024 cuando se publicó el comunicado oficial emitido el 17 de mayo de ese año. Luego, pocas horas después de que la noticia estallara en los medios, surgieron diversos rumores sobre una fuerte crisis y supuestas infidelidades en la pareja.