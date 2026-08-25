Emilia Attias volvió a dar detalles fuertes de su separación con el Turco Naim: "Le di años"

Emilia Attias volvió a hablar de su separación de El Turco Naim, una ruptura que en su momento generó mucha repercusión debido a los casi veinte años que la pareja compartió. En diálogo con Nacho Elizalde, la actriz no dudó en dar detalles del proceso que atravesó hasta tomar la decisión final, sorprendiendo con la sinceridad de sus declaraciones.

La fuerte confesión de Emilia AttIas

Attias explicó que la ruptura no llegó de un día para el otro, sino que fue el resultado de un largo proceso de desgaste: "Fue un proceso, ese día vino mucho después. Vas encontrando que tus necesidades no las entiende la otra persona. No lo estoy condenando por eso porque me parece que tenía toda la intención de querer entenderme y no lo lograba y él hacía reclamos que yo tampoco lograba entender".

Emilia Attías confesó que tuvo ganas de separarse durante varios años.

La actriz remarcó, además, que se tomó su tiempo antes de tomar la decisión definitiva: "Algo de eso sucedía pero él estaba esperando que el momento pase. Le di mucho tiempo a eso y no soy una persona que se tome esas cosas a la ligera. Le di años. No son decisiones que me las tomo a la ligera y le di un montón de prioridad e hice todo de mí hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo".

El rol clave de su hija

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Emilia habló del lugar que ocupó su hija en la decisión final de separarse. Lejos de ser el motivo para sostener la relación, la nena terminó siendo, según sus palabras, el factor que la empujó a cortar por lo sano: "Tenía una hija que nos estaba mirando. Para mí, mi hija fue al revés, no fue ´no me separo por ella´. Ella estaba viendo esa dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo".

Para cerrar, la actriz reflexionó sobre el tipo de vínculo que no quería mostrarle a su hija como modelo de pareja: "Y dije: yo no puedo mostrarle que esto es el amor. Peleándonos, tal vez hay pases de facturas. Una relación que no era armónica y que los dos estábamos eligiendo igual quedarnos. Imaginate si llega a pensar que nos quedamos por ella, la carga que es".

La separación de Emilia Attias y El Turco Naim se confirmó en mayo de 2024, tras casi dos décadas de relación y con una hija en común, Gina, que hoy sigue siendo la prioridad de ambos pese al final de la pareja.