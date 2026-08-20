La separación de Emilia Attías y el Turco Naim, confirmada en mayo de 2024, sigue generando repercusiones más de un año después. Esta vez fue Yanina Latorre quien volvió a poner el foco en la ruptura y reveló nuevos detalles sobre los conflictos que atravesaba la pareja antes del final.

La presión económica, en el centro de la escena

Según contó la conductora, uno de los principales problemas entre la actriz y el humorista tenía que ver con el dinero. "Ella lo tiró abajo a él diciéndole que nunca llegaron a ser empresarios gastronómicos grosos y lo comparaba con otros tipos que tenían mucha guita", relató Latorre, quien puso el eje en la presión económica que, según su versión, Attías ejercía sobre su entonces pareja.

La relación entre ambos duró 20 años.

Pero los conflictos no habrían quedado solo en lo económico. De acuerdo al relato de la panelista, el Turco atravesaba una situación personal compleja y permanecía gran parte del tiempo en su casa, lo que habría derivado en un cuadro de desconfianza hacia Attías. "Él se puso paranoico. Empezó a perseguirla y le encontró chats hot. Tengo un audio en el que dice que se va a Ecuador antes de que salte el quilombo, porque no quería estar presente cuando a ella le pescaran con otro tipo", aseguró Latorre.

La conductora también sostuvo que Attías intentó sostener la relación por su hija, hasta llegar a un límite. "Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo 'no te aguanto más'", contó. Latorre remarcó además la diferencia de edad entre ambos como otro factor de peso en la crisis, y cerró con una defensa explícita hacia la actriz.

De la ruptura a la buena relación actual

El vínculo entre Turco Naim (57) y Emilia Attías (37) había comenzado casi dos décadas atrás y tuvo como fruto a Gina, la hija que ambos tienen en común y que continúa siendo el lazo que los une. Pese a la separación, ambos se mostraron públicamente en buenos términos, e incluso emitieron un comunicado conjunto en el que remarcaron que seguían siendo familia.

En una reciente aparición en Puro Show (El Trece), el humorista quedó frente a una pregunta inevitable sobre su expareja. Intentó esquivarla con ironía —"¿Qué Emilia? ¿Emilia Mazzer?"—, aunque finalmente reconoció el buen vínculo actual: "Somos papás de Gigi que es lo más grande que tenemos los dos, ¿cómo no vamos a estar bien? Sí. Buena onda". La incomodidad fue notoria y hasta bromeó con el cronista por haberlo puesto en ese lugar: "Ya me cagaste la nota. Veníamos bien y me hiciste una fractura expuesta".