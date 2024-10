"Se tiene que terminar": conmoción en el espectáculo por lo que decidió contar El Turco Naim

El Turco Naim rompió el silencio y brindó un testimonio que causó revuelo en el espectáculo.

El Turco Naim es uno de los humoristas más reconocidos del mundo de la televisión y el espectáculo y desde hace un tiempo que se encuentra alejado de los medios. En un contexto tenso donde hace poco tiempo se separó de Emilia Attias después de 20 años, reapareció y rompió el silencio para dar una declaración que causó impacto en el ambiente. "Esto se tiene que terminar", lanzó.

Desde hace tiempo que El Turco Naim no estaba en la escena del espectáculo. De hecho, desde el 2018 que no trabaja en programas de televisión de Argentina y su último roce en el ambiente fue en DT, la misión, la serie argentino-boliviana que se emitió por la TV Pública en 2023.

Durante el 2024, estalló la separación con Emilia Attias después de 20 años de estar en pareja y en este marco, dialogó con A La Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco en América TV. "La verdad que hablamos todos los días porque tenemos al solicito y porque nos llevamos muy bien, hemos vivido 20 años de amor increíble. Tenemos un cariño enorme, hay veces que las personas se desincronizan y son cosas de la vida. Le pasa a todo el mundo pero cuando sos un poquito conocido llama más la atención", expresó.

"Siempre hay un poquito de cortocircuito, sino no te separas. Pero la amo profundamente, es Emi para mí y yo soy para ella Nani. Seguimos siendo. Todo se tiene que terminar hermoso, bien, y nunca se sabe la vida. Son 20 años juntos, tenemos una vida, una hija… que se yo si dentro de 10 años", dijo dejando entrever que está predispuesto a una potencial reconciliación. En última instancia, expuso que no hubo tal infidelidad de la actriz como se había rumoreado y concluyó: "Nosotros terminamos estos años juntos de una manera bella, altruista y cero onda de todas las cosas que se dicen. No hay agresión y no hay pelea".

Chau Turco Naím: Emilia Attias y un posible nuevo "romance" con un ex Casi Ángeles

Emilia Attias volvió a colocarse en el foco de la polémica tras su separación del Turco Naim. La famosa actriz fue vista en una comprometedora situación y rápidamente surgieron los rumores de romance con, nada más y nada menos, que un excompañero de Casi Ángeles.

Hace poco más de un mes atrás, Attias y El Turco Naim confirmaron su separación luego de más de un década en pareja. Pese a que ambos aseguraron que se dio en buenos términos, rápidamente empezaron las especulaciones al respecto. Sin embargo, ambos decidieron hacer caso omiso a la situación y mantener un perfil bajo al respecto. Pero ahora, la actriz volvió al ojo de la tormenta tras haber sido vista con Agustín "Cachete" Sierra.

Emilia y Sierra fueron vistos en una campaña publicitaria que grabaron en la Patagonia y, a partir de esto, el periodista Juan Etchegoyen inició los rumores. "Han pegado demasiada buena onda. Yo no sé si se está gestando un romance, una linda relación", aseguró el conductor de Mitre Live. Así, el periodista sumó: "Entiendo que se conocen desde hace años porque han trabajado en Casi Ángeles y ahora viajaron con otros famosos a participar de una campaña publicitaria de una marca muy importante".

Finalmente, sentenció: "Las fotos incluso aparecen en las redes sociales y ahí se los ve juntos. A mí me dijeron que les prestara atención a ellos. Sería una bomba que Cachete y Emilia confirmaran el romance. La verdad es que se los ve muy bien y compartiendo un buen momento". Sin embargo, ninguno de los involucrados se refirió al tema todavía.