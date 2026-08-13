Sorpresa por la polémica revelación que hizo Edith Hermida al aire: "Está en mi cama”

Edith Hermida sorprendió al revelar algunas de las situaciones más peculiares que vivió durante sus viajes al aire por El Trece.

Durante una transmisión en vivo de Otro Día Perdido (El Trece), Edith Hermida recordó algunas de las situaciones más peculiares que vivió durante sus viajes y sorprendió a Mario Pergolini al revelar una particular forma que encontró para ahorrarse el dinero de los hoteles. La locutora contó que, en distintas oportunidades, personas que la conocían por su trabajo en los medios la invitaron a quedarse en sus casas, algo que le permitió reducir considerablemente los gastos de alojamiento.

Edith Hermida durante su paso por Otro Día Perdido (El Trece).

La confesión llamó especialmente la atención del conductor, ya que se trataba de una faceta desconocida de la periodista. Lejos de ocultarlo, Hermida contó algunas de las experiencias que tuvo tanto en la Argentina como en el exterior y explicó que este tipo de situaciones se repitieron en varias oportunidades. En ese sentido, reveló: “Estuve en Comodoro Rivadavia con mi unipersonal y una chica me invitó a su casa, era el Día del Padre, y yo estaba allá. Me dijo ‘no lo tengo a mi papá ¿Querés venir a festejar el Día del Padre conmigo?’. Fui a la casa y me recibieron con un cartel que decía Bienvenida Edith Hermida”.

La locutora explicó que aquel encuentro terminó siendo una experiencia muy positiva y que no solo consiguió un lugar donde hospedarse, sino que además fue recibida con mucho cariño por la familia.

La confesión de Edith Hermida al aire

Luego, continuó: “La pasé bomba, me hicieron un asado. Lo hago todo el tiempo. Por ejemplo, fui a Chicago, Estados Unidos, y un pibe que miraba Bendita me dijo ‘soy medio mexicano y argentino, nos encontramos acá. Pongo mi casa a tu disposición‘”. Y explicó: “Fui a la casa de él, me ahorré lo del hotel. Entonces estaba gastando mucha plata en Nueva York y fui a la casa de él. Brutal, la pasé bárbaro”.

Finalmente, expusó otra de las particulares anécdotas que vivió durante sus viajes y recordó una ocasión en la que terminó compartiendo alojamiento con varias personas: “Él vivía solo. Después un día cayó la novia. Se armó, porque aparte yo fui con mi hermana, mi sobrino, fui con cinco personas. Rafa, le mando un beso. Cuando fui a Olavarría a ver al Indio conocí a Diego, que le mando un beso porque me quedé en su casa. Éramos yo y mis tres amigas. El pibe a la mañana abrió la puerta de la habitación y dijo ‘ay, no puedo creer, Edith Hermida está en mi cama'”.