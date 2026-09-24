Yanina Latorre fue contundente al revelar su mirada sobre el nuevo romance de Viviana Canosa y agregó detalles que, hasta el momento, eran desconocidos.

En una transmisión en vivo del streaming Carnaval, Viviana Canosa reveló que tiene un pretendiente futbolista muy reconocido a nivel internacional. En ese marco, Yanina Latorre reaccionó al fragmento y fue contundente al expresar su mirada sobre este hecho.

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Viviana Canosa sorprendió al revelar que mantiene un chat con un exfutbolista.

Durante un programa de El Observador, la conductora de chimentos dio su mirada acerca del supuesto nuevo romance de Viviana, quien aseguró que hace 7 años mantiene conversaciones con un exfutbolista de la Selección Argentina: “No le creo nada. Estuve un año entero haciendo pases con ella, me hacía las mismas cosas y era todo mentira”.

Luego, agregó información sobre la identidad del deportista: “Ah, ya sé quién es, si es el que me dijo a mí. Está casado. No, es muy fácil de sacar si lo hago. Es casado. A mí me contó que un día la llevó a la casa, que se habían visto, que se la chapó en la puerta y que ella le manoteó el gan... Porque ella no sale con nadie si la pi.. no es grande”.

Finalmente, señaló: “Permitime dudar de todo, porque para mí Viviana se hace la graciosa. Porque tuve un año remándole los pases, pases divinos, pero ahora está entrando en ese mood, que me parece bien, porque cuando cuenta esto es graciosa. No es la que está enojada con el mundo. Yo en los pases nunca entendía cuánto había de verdad en lo que ella me decía”.

El testimonio de Viviana Canosa

En ese momento, Viviana confesó que se habla con un jugador de fútbol reconocido internacionalmente y que no descarta la posibilidad de tener un vínculo con él en un futuro. En ese sentido, expresó: “Me escribió el jugador de fútbol. Voy a leer textual lo que pasó porque le dije que la semana que viene lo veo, ya está”.

Luego, añadió: “No sé por qué lo agendé así, le puse el país en el que vive. Va y viene. De la nada me dice ‘Pasaron 17 días’, le dije ‘Ay, qué lindo que sos, la semana que viene’. Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más. Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó, una cena, una comida rica y nada más”.