Viviana Canosa reveló su relación con un futbolista de la Selección Argentina: "Hace siete años que..."

Viviana Canosa sorprendió a sus compañeros de El Bulo de Viviana (Carnaval Stream) al confirmar en vivo que se encuentra en pleno vínculo con un histórico de la Selección Argentina, aunque ya retirado de la actividad profesional.

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La confesión en el streaming

"Me escribió el jugador de fútbol", lanzó la conductora frente a cámara, dejando en claro que se trata de un exfutbolista con pasado en el seleccionado nacional. Aunque ya había mencionado el tema en emisiones anteriores, esta vez decidió profundizar y compartir detalles concretos del vínculo.

Vivana Canosa reveló que se habla con un jugador de la selección.

Siete años de ida y vuelta

Canosa reveló que la relación con el deportista no es reciente, sino que se sostiene desde hace tiempo, de manera intermitente. "Hace siete años que me está...", comenzó a leer desde su celular, mientras explicaba por qué el vínculo nunca terminó de consolidarse: el hombre no vive en el país. "No vive en Argentina", aclaró, aunque remarcó: "Va y viene".

La conductora contó, con lujo de detalle, cómo se dio el intercambio más reciente que terminó en la confirmación del encuentro. "De la nada me dice 'Pasaron 17 días', le dije 'Ay, qué lindo que sos, la semana que viene'", relató, entre risas, sobre el mensaje que recibió del exjugador.

Por qué decidió avanzar esta vez

Consultada sobre los motivos que la llevaron a aceptar finalmente la cita después de tanto tiempo, Canosa fue contundente: "Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más". Sobre los planes concretos para el encuentro, se mostró bastante cauta: "Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó, una cena, una comida rica y nada más".

Entre risas, ya imagina el casamiento

Pese al tono medido con el que describió sus expectativas para la cita, la conductora no pudo evitar proyectarse a futuro con humor. "Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera", cerró, dejando en el aire una nueva incógnita sobre la identidad del exfutbolista que viene "remando" hace años para conquistarla.