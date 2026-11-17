Un reconocido canal de deportes anunció su retiro de la Televisión Argentina luego de casi 30 años de trasmisiones ininterrumpidas.

Fox Sports dejará de emitirse en Argentina el próximo 31 de enero de 2027, después de casi 30 años de transmisiones deportivas. La decisión fue confirmada el jueves 12 de noviembre de 2026 durante una reunión con las autoridades de la compañía y comunicada formalmente a los trabajadores.

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La decisión se venía gestando desde mediados de 2026, cuando Mediapro, la empresa que administra las señales en Argentina, notificó a sus empleados que no renovará los derechos televisivos de la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1. Además, durante la reunión con los directivos se informó que no habrá reubicaciones internas para los trabajadores afectados y que recibirán las indemnizaciones legales correspondientes antes del cierre de las operaciones.

El final de Fox Sports está relacionado con la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, concretada en marzo de 2019. En 2022, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia impuso condiciones para aprobar la fusión y Mediapro tomó el control operativo de las tres señales deportivas en Argentina, bajo un esquema de acuerdos y sublicencias por cinco años.

La cadena de Televisión Fox Sports

Fox Sports es una cadena de televisión especializada en contenidos deportivos, reconocida internacionalmente por sus transmisiones de competencias, programas periodísticos, análisis y cobertura de acontecimientos deportivos. Su propuesta incluye deportes como fútbol, automovilismo, rugby, básquet, boxeo, lucha libre y deportes estadounidenses, entre otras.

Actualmente funciona a través de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, con distintas propuestas de programación. Entre sus transmisiones se encuentran competencias internacionales como la Copa Libertadores, la UEFA Champions League, la Fórmula 1 y la UFC.

Desde 2022, los canales argentinos son operados por el grupo español MEDIAPRO, luego de que Disney se desligara de la marca y de determinados derechos deportivos como consecuencia de las condiciones impuestas por las autoridades argentinas de Defensa de la Competencia tras la compra de Fox.