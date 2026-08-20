Sorpresa por lo que dijo Eduardo Sacheri sobre el gobierno de Milei: "Intenta..."

Eduardo Sacheri fue el más reciente invitado en Enemigos del Rey, el ciclo de entrevistas que Reynaldo Sietecase realiza en Ahora Play. Allí, el reconocido escritor se refirió a diferentes temáticas, entre ellas su opinión sobre cómo viene llevando adelante su mandato Javier Milei.

En ese sentido, sorprendió a muchos al hacer una ponderación positiva sobre el rumbo del actual presidente: "Para mí, Milei es un fanático de la economía. Que algunos de sus apoyos sí tengan una agenda conservadora en lo cultural no significa que Milei la tenga, me parece que no le importa, no le interesa particularmente. Donde sí veo un cambio (...) es en una disputa de paradigma en esto de tener una economía más liberal, abierta; o tener una economía más cerrada y proteccionista. Es un debate que en Argentina prácticamente no se dio durante todo el siglo XX".

Eduardo Sacheri, reconocido escritor argentino.

¿Qué más dijo Sacheri sobre Milei?

Con relación a este último punto, expuso que "del peronismo para acá hubo un consenso, apenas", haciendo la excepción con "Menem, que sí hizo una gran apertura, pero no hizo un gran esfuerzo de equilibrio presupuestario y por eso la convertibilidad duró lo que duró", recordando que "apenas se cortó el ingreso de capitales extranjeros voló todo por el aire", calificándolo como "una apertura más en la superficie que en la profundidad".

"Estos tipos me parece que están intentando una apertura más coherente. Cuando digo coherente me refiero a lo aparente y lo profundo, independientemente de cómo resulte. Pero me da la sensación, hablando de sentidos comunes, que por primera vez en muchos años hay una porción de la población argentina que está mirando con mejores ojos esa alternativa económica que ni el peronismo, ni el desarrollismo, ni el gobierno de Alfonsín, ni el gobierno de los Kirchner, en ningún momento discutieron. Fíjate cómo estoy poniendo diferentes alternativas. Yo creo que ahora está esa discusión. ¿Cómo seguirán? No tengo la menor idea", concluyó.