Oriana Sabatini compartió en su cuenta personal de Instagram una serie de imágenes que retratan distintos momentos de su vida junto a Paulo Dybala y su primera hija, Gia. Sin embargo, la decisión de ambas figuras mediáticas de mantener en privado la identidad de la menor de edad generó sorpresa entre sus seguidores.

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La decisión de la pareja de no mostrar el rostro de Gia no es nueva. Anteriormente, durante un diálogo con Puro Show (El Trece), la actriz había explicado los motivos por los que junto a Dybala eligieron preservar la identidad de su hija: “En realidad lo hicimos más porque es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”.

Oriana Sabatini compartió un resumen de su mes junto a Paulo Dybala y Gia.

En ese sentido, Oriana profundizó sobre la exposición de los bebés y explicó por qué prefiere mantener a Gia alejada de las miradas de personas que no forman parte de su círculo cercano: “Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo se acerca. No me imagino que la gente no cercana a mí de repente la mire”.

La historia de amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron su historia de amor en 2018, después de conocerse a través de las redes sociales. Dybala le escribió a Oriana después de conseguir su número con la ayuda del empresario Ricky Sarkany. Al principio, ella no sabía quién era el futbolista y consultó con sus amigas y con su padre. Después de varios encuentros, comenzaron oficialmente su relación. Sin embargo, durante los primeros meses mantuvieron una relación a distancia, ya que Dybala vivía en Italia y Oriana estaba en Argentina.

Con el tiempo, ella decidió mudarse a Italia para acompañarlo y comenzaron a convivir. La pareja atravesó juntos distintos momentos, incluida la pandemia, y en 2023 Dybala le propuso matrimonio a Oriana en la Fontana di Trevi, en Roma. Finalmente, Oriana y Paulo se casaron el 20 de julio de 2024 en una ceremonia realizada en Argentina, después de seis años de relación.