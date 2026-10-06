Sorpresa por lo que contó uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity: "Me fui porque..."

La primera semana de MasterChef Celebrity Argentina 2026 llegó a su fin este domingo 4 de octubre, con la eliminación de Pachu Peña de las cocinas más famosas del país. Al margen de este suceso que siempre resulta entristecedor, el público pudo conocer más de cerca a todos los participantes. Al igual que ocurrió en el pasado con Juanse o Andy Chango, la forma de ser tan bohemia y despreocupada de Hernán Coronel (Mala Fama) generó que sea el favorito de muchos dentro del amplio elenco.

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Si bien frente a las cámaras se pudo observar como muchos de sus compañeros lo tienen en alta estima, tal parece que unas vez que las luces se apagan la historia es diferente. Tal es así que el cantante comentó, en diálogo con SQP, que abandonó el icónico grupo de WhatsApp de los concursantes del ciclo.

Hernán Coronel, participante de MasterChef Celebrity.

¿Qué pasó con Mala Fama en MasterChef?

Mediante un móvil para SQP, el artista expuso fiel a sus estilo: "Ponían muchos videos íntimos esta gente rara. Videos cocinando, lavando los platos, dejate de joder". En ese sentido, señaló: "La verdad es que me fui porque yo mucho no interactuaba. Y por ahí subía alguna invitación o algún video y casi nadie me daba bola, entonces para qué me voy a quedar en un grupo donde no te van a dar ni bola. Y me escapé".

Respecto a ello, ahondó sobre el material que circulaba en el grupo: "Estaban cocinando giladas, 'mirá el huevo frito que hice', andaaa… Por ahí yo mandaba invitación tipo 'este finde estamos en la fiesta mágica', ponele, o en tal recital, o algún video de música de los 80' copado, y ni un corazoncito".

Finalmente, reconoció que si bien comprende que "la mayoría me ama", dejó en claro que no le agradó para nada la situación en la cual él pone "un video re copado y nada", mientras que por nimiedades los demás obtienen la aprobación de todo el resto.