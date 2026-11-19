Edith Hermida sorprendió al revelar en una entrevista que tomó una decisión a raíz de la exposición que ganó en MasterChef Celebrity (Telefe).

Durante una entrevista, la periodista Edith Hermida contó que comenzó sesiones de terapia a raíz de los cambios que experimentó en su vida profesional y de la exposición que ganó tras sumarse al reality de comida, MasterChef Celebrity (Telefe). Asimismo, explicó que decidió buscar ayuda para atravesar esta nueva etapa.

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En ese marco, lanzó una confesión tras las polémicas vinculadas al reality: “Me da vértigo verme replicada en todos lados, por ahora vengo bien. Mi mamá piensa que soy la mejor del mundo cuando me ve. Con todo este quilombo empecé terapia, me agarró de vieja”.

Luego, reveló el tratamiento que está realizando debido a los cambios que sufrió su vida profesional estos últimos meses: “Por primera vez en mi vida necesité compensar con terapia todas las cosas álgidas que me pasaron con la exposición. No solo por MasterChef, tuve que ir a terapia por todo”.

Edith Hermida estrenó el libro de quejas de Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Edith Hermida protagonizó un tenso momento en MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara presentó un libro de quejas para que los participantes pudieran expresar sus reclamos durante la competencia. La periodista no dudó en levantar la mano y fue la primera en aprovechar la propuesta de la conductora para expresar su malestar.

Wanda Nara presentó un libro de quejas para que los participantes pudieran expresar sus reclamos durante la competencia.

Su reclamo estuvo dirigido a los integrantes del jurado, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, a quienes les pidió que se acercaran a las estaciones para ayudar a los concursantes durante las pruebas. Sin embargo, Wanda interpretó que se quejaba por recibir poca ayuda.

En ese entonces, la panelista la corrigió y aclaró que quería que los chefs se acercaran en el momento indicado, especialmente durante los primeros 15 minutos de la preparación. Además, le hizo saber a la conductora que tenía muchos otros reclamos pendientes y reconoció, entre risas, que le encantaba quejarse.