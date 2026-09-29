Qué pasó con la pareja de Edith Hermida: qué dijo la periodista

Edith Hermida habló sobre su presente sentimental y explicó por qué actualmente no busca estar en pareja.

Edith Hermida volvió a hablar sobre su vida sentimental y sorprendió al contar detalles de su presente afectivo. La periodista se refirió a la soltería, explicó cómo entiende los vínculos y reveló qué ocurrió después de su última relación. Sus declaraciones surgieron durante distintas entrevistas televisivas y radiales.

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Edith Hermida habló sobre su vida sentimental

Con su habitual sentido del humor, Edith Hermida se animó a conversar sobre su intimidad durante una entrevista en No dejes para mañana, el ciclo de Romina Manguel en Radio con Vos. Allí, la charla derivó hacia su vida sexual y sentimental, un tema que la periodista abordó con absoluta naturalidad.

Durante el intercambio, Manguel le preguntó cuánto tiempo llevaba sin mantener relaciones sexuales. Hermida respondió entre risas y corrigió la cantidad de años mencionada por la conductora: “Tres, pará de aumentar años”.

A partir de esa pregunta, la periodista explicó que su manera de vincularse es diferente y contó que se identifica como demisexual. Según detalló, necesita establecer un vínculo con otra persona para que aparezca el deseo sexual, motivo por el cual las aplicaciones de citas no forman parte de su rutina.

Qué pasó con la pareja de Edith Hermida

En medio de la conversación, Edith Hermida fue consultada directamente sobre su situación sentimental. La periodista confirmó que actualmente no está en pareja y contó que atravesó una separación antes de comenzar una relación posterior que duró algunos meses.

“No estoy en pareja, me separé, después tuve un novio y con ese estuve re bien unos meses. Pero no es fácil tampoco estar con alguien como yo, por ejemplo”, explicó durante la entrevista con Romina Manguel en No dejes para mañana.

De esta manera, Hermida dejó en claro que después de su separación volvió a apostar por una relación, aunque ese vínculo tampoco continuó. La periodista no presentó su situación actual como un problema y aseguró que su forma de relacionarse está atravesada por características personales que considera importantes.

Edith Hermida contó por qué no busca estar en pareja

La postura de la periodista también quedó reflejada durante su visita a Otro día perdido, el programa de El Trece. En esa oportunidad, habló nuevamente sobre el tiempo que lleva sin tener relaciones sexuales y sobre cómo atraviesa la soltería a los 53 años.

“No, no soy salidora. Ahora no tengo ni ganas”, afirmó Hermida, dejando en claro que actualmente no siente interés por salir en búsqueda de una pareja. Su respuesta estuvo acompañada por una mirada crítica sobre las expectativas sociales que suelen existir alrededor de la vida sentimental.

En ese sentido, la periodista también sostuvo: “Me parece que está como sobrevalorado el tema de estar en pareja, ¿viste? O sea, yo tengo la libido puesta en otras cosas”.

La periodista contó que se identifica como demisexual y explicó cómo influye esto en su manera de vincularse.

La mirada de Edith Hermida sobre la soltería

Las declaraciones de Edith Hermida muestran que su presente está enfocado en otros aspectos de su vida. La periodista explicó que no siente una necesidad de estar acompañada sentimentalmente y que su energía está puesta en proyectos personales y laborales.

Su postura también se distancia de la idea de que la soltería necesariamente debe ser una situación transitoria o algo que genere preocupación. En sus entrevistas, Hermida habló del tema con humor y naturalidad, pero también planteó una reflexión sobre los mandatos sociales vinculados con las relaciones de pareja.

Así, la periodista atraviesa actualmente una etapa sin pareja y sin apuro por modificar esa situación. Sus propias declaraciones muestran que, por el momento, prefiere concentrarse en otros intereses y vivir su presente sentimental sin responder a expectativas externas.