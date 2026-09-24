Por qué Edith Hermida abandonó el programa de Santiago del Moro: qué pasó con la periodista

Edith Hermida dejó El Club del Moro después de casi tres años como integrante del programa de Santiago del Moro.

Edith Hermida dejó recientemente El Club del Moro, el programa radial de Santiago del Moro en La 100, después de casi tres años. La decisión generó versiones sobre supuestos conflictos internos, aunque la periodista explicó los verdaderos motivos de su salida y contó cómo afrontó el cierre de una etapa importante.

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Por qué Edith Hermida dejó El Club del Moro

La salida de Edith Hermida de El Club del Moro estuvo relacionada con un nuevo desafío profesional. La periodista decidió alejarse del ciclo radial para concentrarse en su participación en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe.

La decisión se produjo después de casi tres años como integrante del programa encabezado por Santiago del Moro. Por tratarse de una emisión de gran repercusión y de un espacio en el que había construido una relación con sus compañeros, la despedida no resultó sencilla para la conductora de Bendita.

En diálogo con SQP, durante la presentación de MasterChef Celebrity, Hermida se refirió a su salida y reconoció: “Es una decisión que me costó”. Además, destacó la importancia que tenía el ciclo radial dentro de su carrera.

Qué dijo Edith Hermida sobre los rumores de conflicto

Tras conocerse su salida, comenzaron a circular versiones que vinculaban la decisión con supuestas diferencias entre Edith Hermida y algunas de sus compañeras de El Club del Moro, especialmente Maju Lozano y Costa.

Sin embargo, la periodista negó que existiera un conflicto como motivo de su alejamiento. Durante la entrevista, se mostró afectuosa al referirse a las integrantes del programa y dejó en claro que la decisión estuvo relacionada con sus nuevos compromisos laborales.

“Yo me llevaba bien con las chicas, yo las quiero”, afirmó Hermida al ser consultada sobre su relación con sus compañeras. La periodista también remarcó el reconocimiento que tiene el ciclo de Santiago del Moro y el vínculo profesional que había construido durante su permanencia. “Es un programa número uno, real”, sostuvo al explicar por qué abandonar el espacio representó una decisión difícil.

Qué pasó con Edith Hermida y su llegada a MasterChef Celebrity

El próximo desafío profesional de Edith Hermida será su participación en MasterChef Celebrity, la competencia gastronómica de Telefe que comenzará el lunes 28 de septiembre. La incorporación al reality implica una nueva etapa televisiva para la periodista, que deberá combinar su participación en el certamen con su continuidad en Bendita, el programa de El Nueve del que forma parte desde hace años.

En esta edición, Wanda Nara estará al frente del reality y compartirá la pantalla con reconocidas figuras del espectáculo, entre ellas Elizabeth “La Negra” Vernaci, Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Marta Fort y Alejandro Lerner.

La periodista aseguró que su salida estuvo relacionada con sus nuevos compromisos profesionales y negó que existiera un conflicto con sus compañeras.

Quién reemplaza a Edith Hermida en El Club del Moro

Luego de la salida de Edith Hermida, El Club del Moro incorporó a Daniela De Lucía para ocupar el lugar que quedó disponible en el equipo. De esta manera, el programa de Santiago del Moro continúa con su habitual formato mientras Hermida comienza una nueva etapa profesional vinculada a la televisión y a uno de los principales realities gastronómicos de la pantalla argentina.

La salida de la periodista, según sus propias declaraciones, no estuvo motivada por una pelea con sus compañeras, sino por la necesidad de reorganizar sus compromisos laborales ante la llegada de un proyecto que le demanda una nueva dedicación.