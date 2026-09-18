Sorpresa en el espectáculo por la renuncia de Edith Hermida: "Me costó tomar la decisión"

Edith Hermida sorprendió al confirmar que dará un paso al costado de uno de sus proyectos laborales más importantes, luego de recibir una nueva convocatoria que la obligó a reorganizar toda su agenda. La decisión, según reconoció ella misma, no fue nada sencilla de tomar.

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¿A qué renunció Edith Hermida?

La conductora anunció su renuncia a El Club del Moro, el programa radial que conducía junto a Santiago del Moro en La 100 desde enero de 2024. La salida se da en el marco de su nueva participación en MasterChef Celebrity, donde formará parte de los 24 famosos de la edición 2026. En diálogo con Intrusos, Hermida no ocultó su tristeza por dejar la radio: "Una pena. Es una decisión que me costó tomarla, pero la tomé. La semana anterior hablé con Santiago (Del Moro) y las autoridades de la radio".

Edith Hermida deja el programa de Del Moro.

La reacción de Santiago del Moro

Sobre cómo tomó la noticia su compañero de ciclo, la conductora contó que Del Moro ya se veía venir la situación. "Santiago siempre está como dos pasos adelante. Me dijo 'Yo esperaba el llamado porque sé lo que se te viene con MasterChef. No vas a poder'", relató. Y agregó el motivo práctico detrás de la decisión: "Yo termino muy tarde a la noche y me cansa mucho levantarme muy temprano a la mañana. Era un tema cómo iba a hacer. Santiago me decía 'estoy preocupado por vos porque no tenés idea lo que se te viene'".

Consultada sobre cuánto tiempo cree que podrá sostenerse dentro de la competencia, Hermida fue autocrítica pero optimista: "Puede ser que dure dos semanas. Yo me tengo fe por lo menos para quedarme dos meses, pero no me veo como La Reini (Sofía Gonet). Y el año que viene me buscaré algún trabajo en radio, pero hay algunas propuestas dando vueltas".

Pese a la salida, la conductora no descartó un eventual regreso al ciclo radial en el futuro. "Podría ser que vuelva arrepentida, total me voy con excelentes términos. Yo renuncio y ojalá algún día pueda volver. Espero no irme primera con esta jugada que estoy haciendo", cerró, con humor, en referencia a su participación en el reality de Telefe.

¿Quién reemplazará a Edith Hermida?

Aunque todavía no hay confirmación oficial de Del Moro, trascendió que Catherine Fulop o Eliana Guercio podrían ser las reemplazantes de Edith Hermida en el ciclo, sumándose una o dos veces por semana. De esta manera, la agenda laboral de la conductora quedará conformada por su participación en MasterChef Celebrity, que debuta el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe, y la continuidad al frente de Bendita, de lunes a viernes de 20:30 a 22:00 por El Nueve.